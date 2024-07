Davis Bertans à la relance chez les Knicks ?

Récemment coupé par les Hornets, Davis Bertans cherche preneur. Selon HoopsHype, le Letton aurait reçu des signaux d’intérêt de la part des… Knicks.

Pas la meilleure semaine dans la vie de Davis Bertans dis donc. Non content d’avoir été libéré par les Charlotte Hornets, Bertans a en plus vu ses rêves olympiques prendre fin, avec la tonitruante victoire du Brésil au TQO de Riga.

Si le shooteur s’attendait à passer l’été du côté de la France avant de faire son choix de club, c’est raté. Davis Bertans va donc pouvoir mettre toute son énergie pour trouver une nouvelle franchise NBA. Les qualités de shoot du joueur ne sont plus à démontrer (39,6% en carrière à 3-points) mais ses limites dans le jeu et surtout en défense sont problématiques.

Selon Michael Scotto de HoopsHype, les Knicks seraient venus aux renseignements dans l’optique d’une potentielle signature. New York ne serait néanmoins pas la seule équipe intéressée.

The New York Knicks are among the teams who’ve expressed interest in signing free agent Davis Bertans, league sources told @hoopshype. Bertans has shot 39.6% from 3-point range in his career and played for Latvia in the FIBA Olympics Qualifying Tournament. pic.twitter.com/sx52VrKb1m

— Michael Scotto (@MikeAScotto) July 9, 2024

C’est une piste un peu surprenante pour Gotham puisque New York a déjà largement de quoi remplir ses ailes avec Mikal Bridges, OG Anunoby et Julius Randle. C’est d’autant plus surprenant que Davis Bertans ne ressemble pas trop au type de recrue que cherche normalement Tom Thibodeau. L’idée ici étant probablement de faire de Davis Bertans un joueur de bout de banc pour gagner en profondeur d’effectif et anticiper de potentielles blessures, comme lors des derniers Playoffs. À suivre.

Source texte : HoopsHype