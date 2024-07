DeMar DeRozan hyper excité à l’idée de jouer avec De’Aaron Fox

Recruté par les Kings dans un sign-and-trade, DeMar DeRozan débarque à Sacramento avec comme objectif d’aider l’équipe californienne à franchir un cap à l’Ouest. Son duo avec De’Aaron Fox sur les extérieurs est particulièrement attendu, notamment par le principal intéressé.

Les raisons qui faisaient des Kings une équipe attractive aux yeux de l’agent libre DeMar DeRozan sont nombreuses. Mais jouer aux côtés du meneur All-Star De’Aaron Fox, c’était tout en haut de sa liste.

Lors d’une interview sur NBC Sports California, l’ancien joueur des Bulls a en effet exprimé sa volonté de jouer avec le Renard.

“Je suis excité” a déclaré DeMar. “Je pense à ces moments où vous pouvez simplement regarder votre coéquipier et lui dire, ‘Vas-y c’est à toi de jouer’. Ou vice-versa. D’avoir un gars à côté de vous qui peut vous faire gagner un match, ça compte beaucoup. Vous avez l’impression de ne pas être tout seul. J’ai hâte de vivre un moment comme ça, où l’un de nous deux est chaud et l’autre lui dit, ‘Vas-y mon gars, fais nous gagner le match. Je m’occupe du reste’.”

DeMar DeRozan et De’Aaron Fox, ce sont deux des joueurs les plus clutch du circuit NBA. DMDR a fini troisième puis deuxième au classement du Clutch Player of the Year ces deux dernières années, tandis que Fox a remporté le trophée inaugural en 2023. Autrement dit, ce sont des killers dans le money-time. En avoir deux dans la même équipe, c’est presque un luxe.

Un luxe, mais surtout un besoin pour Sacramento. Car malgré le côté clutch de Fox, les Kings ont connu quelques difficultés dans les fins de matchs cette saison, craquant à plusieurs reprises dans le quatrième quart-temps alors que la victoire semblait acquise. La faute notamment à une attaque trop prévisible avec pas mal de hero-ball.

La présence de DeMar DeRozan va forcément enlever de la pression des épaules de De’Aaron Fox, à qui l’entraîneur Mike Brown demandait beaucoup dans le money-time. Roi du mid-range, capable d’aller chercher des lancers-francs, bon playmaker, DMDR possède de nombreux outils pour faciliter la vie des Kings dans les fins de matchs serrées. Ce sera à Coach Brown de trouver la bonne formule pour maximiser les qualités de Fox et DeMar quand ils seront ensemble sur le terrain, mais Sacramento pourra se montrer plus serein avec le match dans la balance.

“C’est un joueur spécial, je le suis depuis qu’il est à l’université. Le fait de voir les choses incroyables qu’il est capable de faire, et en faire partie, ça peut être quelque chose d’unique.” – DMDR sur De’Aaron Fox

Si DeMar DeRozan ne répond peut-être pas à tous les besoins de Sacramento, il va clairement apporter un soutien nécessaire à De’Aaron Fox. Et comme lui, on a hâte de voir ce que ça va donner.

