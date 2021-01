Preview de la soirée NBA : LeBron James rend visite à Joel Embiid, et c’est pas pour prendre des nouvelles

Treize rencontres devaient nous régaler cette nuit, mais l’une d’entre elles est d’ores et déjà reportée à cause du COVID. Un détail au vu du programme bien chargé nous attendant avec notamment un choc entre les premiers de chaque Conférence.

À la suite d’une nuit à trois rencontres, on retrouve un programme beaucoup plus chargé cette nuit avec 24 équipes entrant en action. On fait le tour de ce qui nous attend au cours de la nuit !

1h00 : Hornets – Pacers : Gordon Hayward et ses copains reçoivent des Pacers venant tout juste de l’emporter face aux Raptors (129 à 144) avec un Jeremy Lamb impressionnant depuis son retour sur les parquets. Si Domantas Sabonis a fait peur à tout le monde avec sa sortie prématurée en raison d’une douleur au genou, le Lituanien n’a finalement rien de très grave et pourrait reprendre dans les prochains jours voire dès ce soir. Les Frelons aimeraient sans doute que l’intérieur All-Star se repose un peu avant de reprendre, leur laissant le temps de possiblement jouer un mauvais tour à la franchise de l’Indiana. On reprendrait d’ailleurs bien un peu de LaMelo Ball ou de Hayward des grands soirs cette nuit !

1h00 : Cavaliers – Pistons : le calendrier s’adoucit un peu pour des Cavaliers venant tout de même de battre à deux reprises les Nets, puis de perdre contre les Celtics et les Lakers de LeBron James (46 points). De plus, l’infirmerie s’est bien vidée dans l’Ohio, Collin Sexton enchaînant les cartons, et retrouvant son compère Darius Garland. Si Kevin Love n’est pas encore de retour et Larry Nance Jr. n’est lui pas sûr de pouvoir jouer cette nuit, tous les voyants sont au vert avant d’affronter des Pistons eux privés de Blake Griffin, amené à reposer son corps et notamment ses genoux de papi. Sans lui, ses coéquipiers vont tenter de poursuivre sur la lancée de leur succès 119 à 104 face aux Sixers (sans Joel Embiid) lors du dernier match. Pas sûr que Delon Wright nous ressorte un match à 28 points, 7 rebonds et 9 passes pour autant !

1h00 : Magic – Kings : cette affiche n’inspire pas grand-chose de positif, mais comme on dit, voyons plutôt le verre à moitié plein qu’à moitié vide ! Le Magic vient de l’emporter 117 à 109 face aux Hornets et compte sur plusieurs retours, dont celui de notre Frenchie Evan Fournier, pour décoller un peu après un début d’année 2021 catastrophique (4 victoires et 9 défaites au total). Bon, d’accord, du côté des Kings, c’est encore pire au sein d’une Conférence Ouest encore plus relevée, mais là aussi, on espère lancer une petite série après le succès 103 à 94 face aux Knicks. Le message a été passé par les dirigeants, place aux jeunes, quoi qu’il en coûte. On ne devrait donc pas revoir Nemanja Bjelica sur le parquet cette nuit, pas plus que son pote de banc Hassan Whiteside. Espérons qu’ils aient au moins trouvé de quoi s’occuper pendant les matchs, parce que sinon, ça doit quand même être bien long à vivre…

1h30 : Hawks – Nets : au vu des artistes et des deux attaques sur le parquet, et aussi de la défense assez poreuse des Nets, on devrait avoir droit à du spectacle lors de cette confrontation. Trae Young retrouve un peu d’adresse ces derniers jours, notamment bien épaulé par DeAndre Hunter et John Collins. En face, le trio Irving-Harden-Durant reste lui sur deux succès face à un Heat toujours décimé et va donc vouloir prouver que les choses commencent à se mettre en place. Avant cette troisième confrontation de la saison (déjà !) entre les deux équipes, il faut également se remémorer l’orgie offensive du premier match, remporté de peu par les Nets (145 à 141) d’un KD à 33 points. C’est également l’occasion de faire la bise à Jarrett Allen et Caris LeVert (à qui on souhaite également un prompt rétablissement). Espérons un match aussi plaisant cette nuit !

1h30 : Heat – Nuggets : le temps presse du côté de Miami. Le Heat pointe à la treizième place de la Conférence Est avec un bilan de 6 victoires et 10 défaites, et reste sur trois défaites. L’infirmerie ne se désemplit elle pas aussi vite qu’espéré, Jimmy Butler et trois autres joueurs ne pouvant encore faire leur retour cette nuit pour affronter les Nuggets. Avery Bradley et Tyler Herro pourraient eux reprendre et ce ne serait vraiment pas de trop face à des Nuggets pouvant désormais s’appuyer sur Michael Porter Jr., revenu bien remonté sur les parquets. L’ailier a sécurisé le quatrième succès consécutif de son équipe face aux Mavericks (117 à 113) avec quelques paniers importants et ses 30 points. À lui d’enchaîner cette nuit face au Heat pour prouver toute son importance aux côtés de Nikola Jokic et Jamal Murray (s’il s’est calmé) !

#DENvsMIA UPDATE: Bradley (health and safety protocols) and Herro (neck) are both questionable to play in tomorrow night's game vs the Nuggets. Butler (health and safety protocols), Leonard (shoulder), Harkless (thigh) and Silva (hip) have all been ruled out. — Miami HEAT (@MiamiHEAT) January 26, 2021

1h30 : Sixers – Lakers : attention, combat de poids lourds en prévision ! À ma gauche, les champions en titre, premiers de la Conférence Ouest et invaincus depuis trois matchs, les Lakeeeers ! À ma droite, l’équipe en tête de la Conférence Est, bénéficiant d’un Joel Embiid tout feu tout flamme après son match de repos en prévision du choc, j’appelle les Sixeeeers ! Messieurs dames, pour cet affrontement entre les deux leaders de leur Conférence respective, tous les acteurs majeurs seront bien présents sur le parquet de LeBron James, à Joel Embiid, en passant par Anthony Davis ou encore Ben Simmons. Pour l’affiche de la nuit, on se donne donc rendez-vous à 1h30 et on s’attend à du lourd de la part de LBJ et son rival camerounais notamment !

1h30 : Raptors – Bucks : absent depuis deux matchs à cause d’une gêne au genou, Pascal Siakam espère pouvoir rejouer ce soir. Son rôle serait en tout décisif puisque le Camerounais serait chargé de limiter au maximum l’impact de Giannis Antetokounmpo. Le Grec fait un peu les montagnes russes cette saison, mais sort d’un match très propre lors du succès 129 à 115 face aux Hawks (27 points, 14 rebonds et 8 passes). La machine va bien finir par se lancer définitivement, et ce type de rencontres, face à un adversaire qu’il connaît bien, peut grandement le satisfaire. De plus, la défense n’est plus du tout la marque de fabrique des Raptors cette saison. Attention aux dégâts !

Reporté : Grizzlies – Bulls : comme prévu depuis plusieurs jours, le match entre Grizzlies et Bulls est bien reporté. L’effectif de Memphis étant toujours en partie placé sous protocole COVID, aucun risque n’a été pris par la NBA. Memphis pourrait, dans le meilleur des scénarios, reprendre samedi soir face aux Spurs. On croise les doigts pour que les Oursons soient laissés tranquilles par ce satané COVID, ils commencent à bien nous manquer tout de même !

Bulls at Grizzlies postponed pic.twitter.com/fMTHjdLZft — K.C. Johnson (@KCJHoop) January 25, 2021

2h30 : Spurs – Celtics : largement ralentis par le COVID, les Celtics peuvent reprendre leur progression. Tout le petit monde placé à l’isolement ces derniers jours a pu reprendre plus ou moins rapidement, Jayson Tatum venant tout juste de le faire. L’ailier a retrouvé son copain Jaylen Brown face aux Bulls (119 à 103), le duo s’offrant 50 points en cumulé, et va pouvoir se rappeler en quoi consiste jouer aux côtés de Kemba Walker dès cette nuit. Les fans des C’s sont donc fous de joie, tandis que les Spurs doivent eux se dire rencontrer leurs homologues de Boston un poil trop tard. Malgré tout, l’escouade de Gregg Popovich ne manque pas d’atouts et nous montre de belles choses depuis le début de saison. On peut donc légitimement espérer voir du beau basket avec ce casting !

3h00 : Pelicans – Wizards : ça sent fort là, non ? Hum, oui, effectivement, ça pue la défaite côté Pels et Wizards. En effet, l’avant-dernier de la Conférence Ouest, restant sur huit défaites lors de ses dix derniers matchs, accueille des Wizards désormais lanterne rouge à l’Est. La victoire comptera double dans ce choc entre deux équipes bien dans le dur. Les contextes entourant les deux effectifs sont bien différents, mais sans doute handicapants dans les deux cas. En effet, des rumeurs de départ portant sur Lonzo Ball et J.J. Redick notamment instiguent le flou côté NOLA, tandis que Washington doit encore composer sans six joueurs écartés à cause du COVID et un Bradley Beal de plus en plus frustré de perdre encore et encore. Une victoire ou rien pour les deux camps !

Bradley Beal was going through it on the bench. pic.twitter.com/OFLbkdbVMe — Bleacher Report (@BleacherReport) January 27, 2021

3h00 : Suns – Thunder : comment stopper un début de série négative sans son meilleur joueur ? C’est exactement la question à laquelle Monty Williams va devoir répondre ce soir face au Thunder. Privés de Devin Booker, touché à l’ischio-jambier contre un Thunder qui a tout de l’adversaire bien piégeux, les Suns vont essayer de stopper leur lente descente au classement depuis début 2021. Toujours aussi surprenant, le jeune groupe d’OKC s’appuiera comme d’habitude sur Shai Gilgeous-Alexander. On gardera également un œil tout particulier sur Théo Maledon, opposé à Chris Paul, sans doute l’un de ses exemples au sein de la NBA. Allez Théo, montre-nous de belles choses !

3h00 : Jazz – Mavericks : Donovan Mitchell ne va pas avoir le temps de cogiter bien longtemps après ses galères face aux Knicks (9 points à 3/15 au tir dont 2/9 à 3-points). Sans doute bien décidé à faire taire les critiques et notamment à prouver au Shaq qu’il a tort, Spida va tout faire pour mener son équipe à une dixième victoire consécutive. Cependant, un bel adversaire se dresse sur la route du Jazz : les Mavericks de Luka Doncic. Pour l’instant uniquement dixième de la Conférence Ouest, Dallas se réjouirait de stopper la série d’un concurrent. Les retours annoncés de Dorian Finney-Smith, Dwight Powell et Josh Richardson devraient faire le plus grand bien et apporter les importantes pièces défensives manquantes au collectif texan ces derniers jours. On a en tout cas une vraie affiche à suivre entre deux contenders aux dynamiques bien différentes !

Dorian Finney-Smith: “I’ll probably be a little winded” during his return tomorrow night, and he points out that playing in Utah’s altitude doesn’t help. He spent two weeks quarantined in a Denver hotel room. All three of these guys will be available vs. Jazz. https://t.co/YIKOVMp9Cp — Tim MacMahon (@espn_macmahon) January 26, 2021

4h00 : Warriors – Wolves : privés de Karl-Anthony Towns et de D’Angelo Russell, les Wolves s’en sont remis à Malik Beasley (30 points) pour tenter de tenir tête aux Warriors il y a deux jours. Largement battus (130 à 108) par Stephen Curry (36 points) et ses sbires, les bons derniers à l’Ouest bénéficient d’une seconde chance ce mercredi soir. KAT étant toujours absent, et D-Lo pas sûr de pouvoir jouer, les espoirs restent néanmoins très minces. Le rookie Anthony Edwards bénéficie lui de responsabilités déjà élevées et peut croquer comme il veut. C’est toujours ça de pris !

Nobody new on the Warriors injury report for tomorrow's rematch vs Timberwolves. Karl-Anthony Towns remains out. D'Angelo Russell listed as questionable. — Anthony Slater (@anthonyVslater) January 27, 2021

Celui qui ose dire qu’il aura le temps de s’ennuyer cette nuit ne mérite vraiment pas la NBA. Avec douze rencontres au programme dont un énorme Sixers – Lakers à 1h30, on sera bien occupé jusqu’à l’aube. Allez, café et on se prépare à du lourd pour terminer ce mercredi Panzani !

