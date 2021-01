Caris LeVert a été opéré du rein avec succès : la tumeur est vaincue, on tient notre première bonne nouvelle de l’année

VRAIE bonne nouvelle, Caris LeVert a donc été opéré avec succès de sa tumeur au rein. Aucun autre traitement ne sera nécessaire, l’homonyme du rappeur de Sevran devrait faire son retour quand il sera totalement remis de son opération mais aucune date officielle n’est évidemment encore prévue. On souffle !

Y’a des nouvelles qui donnent le smile, plus que d’autres. Envoyé dans l’Indiana dans le transfert qui a amené James Harden à Brooklyn, Caris LeVert avait eu droit à une grosse frayeur quand, pendant la visite médicale avec sa nouvelle équipe, une masse sur son rein gauche fut détectée par l’IRM. Les Pacers annoncent alors instantanément que Caris sera absent jusqu’à nouvel ordre et depuis… silence radio, jusqu’à ce que Shams Charania pointe le bout de son nez ce mardi soir avec des nouvelles aussi attendues qu’un cadeau du Père-Noël le 25 décembre. En effet, l’insider de The Athletic a révélé que Caris LeVert a subi avec succès une intervention chirurgicale pour traiter la masse sur son rein gauche, dont il devrait se rétablir complètement. Une magnifique nouvelle pour le joueur, sa famille et la franchise d’Indianapolis. Pas encore à 100% (normal), l’arrière de 26 ans est toujours annoncé absent indéfiniment mais il est maintenant fort probable de le revoir cette saison, chose dont on était loin d’être certain il y a quelques jours. La tumeur vaincue, on espère maintenant revoir Caris le plus vite possible car les Pacers, quatrièmes de la conférence Est, auront besoin de lui s’ils veulent enfin voir autre chose que le premier tour des Playoffs. De plus, avec T.J Warren toujours absent, les Pacers ont besoin de renfort pour maintenir leur superbe niveau de jeu actuel.

Caris LeVert had surgery to treat kidney cancer. He will not need further treatment. This is amazing news for LeVert, who will be out indefinitely. 🙏🏽 https://t.co/vYopnLKHD8 — Shams Charania (@ShamsCharania) January 26, 2021

Comme une belle nouvelle n’arrive jamais seule, Adrian Wojnarowski a pour sa part révélé que Domantas Sabonis, qui était sorti lundi soir du terrain après avoir reçu un coup au genou, n’avait finalement aucun dommage structurel à ce niveau là mais seulement un gros bleu. Une autre nouvelle rassurante pour la franchise de l’Indiana qui n’aurait clairement pas survécu la mise à l’infirmerie de leur jeune star à ce stade de la saison. Sabonis est attendu comme étant day-to-day pour les prochaines rencontres et son retour se fera très rapidement. Deux bonnes nouvelles donc pour les fans des Pacers, qui vont pouvoir s’endormir avec l’esprit un peu plus tranquille ce soir. Caris aura évité le pire et c’est assez fou de s’imaginer ce qu’il se serait passé si Harden n’avait jamais demandé son transfert pour Brooklyn. Ce transfert a peut-être sauvé la vie de LeVert, littéralement. Ne reste plus qu’à voir si le bonhomme reviendra rapidement au top de sa forme, lui qui tournait tout de même à 20 points de moyenne à 46% au tir sur le mois de janvier. Une chose est sûre, cette équipe des Pacers au complet est sur le papier plutôt excitante, surtout quand on voit le niveau affiché actuellement malgré les absences de deux des cinq membres du cinq majeur. Comme Nick Nurse avant lui, Nate Bjorkgren est en train de réussir son passage d’assistant à coach principal et il fait partie de ces entraîneurs nouvelle génération qui sont en train de prendre d’assaut la NBA. Mais même si la saison régulière c’est bien mignon, on sait tous où l’on attend avant tout les Pacers. Pour rappel, sur ces cinq dernières saisons… cinq éliminations au premier tour dont trois sweeps.

Opéré avec succès, Caris LeVert ne sera donc plus inquiété par cette tumeur à la hanche gauche. Pas encore à 100%, Caris reviendra sur les parquets quand il sera prêt mais les Pacers pourront néanmoins compter sur Domantas Sabonis dès le prochain match car le pivot lituanien n’a finalement rien de grave au niveau du genou après avoir dû quitter ses coéquipiers lundi soir face aux Raptors. Allez, les grands débuts du cinq Brogdon-LeVert-Warren-Sabonis-Turner se rapprochent…