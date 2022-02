Chris Duarte a désormais le champ libre chez les Pacers : Caris LeVert envoyé à Cleveland, le rookie va pouvoir exprimer tout son talent

La news est tombée hier soir : les Pacers ont décidé de transférer Caris LeVert à Cleveland contre Ricky Rubio et des choix de draft. Un échange plus ou moins attendu qui permet aux Cavs de récupérer un extérieur capable de scorer et de créer, mais aussi aux Pacers de véritablement débroussailler le chemin pour Chris Duarte. Auteur d’une belle première saison, l’arrière rookie a désormais le champ libre.

« Il m’a dit qu’il m’aimait. Je lui ai dit que je l’aimais aussi. » Chris Duarte et Caris LeVert ont échangé quelques mots au téléphone hier alors que les Pacers et les Cavaliers se rencontraient juste après la finalisation du trade envoyant ce dernier d’Indiana vers… Cleveland. Visiblement, le rookie et le joueur de 27 ans partageaient une relation proche mais paradoxalement, c’est bien le départ de Caris qui pourrait permettre à Chris de franchir un cap supplémentaire dans sa jeune carrière. Sélectionné en 13e position de la Draft 2021, Duarte n’a pas perdu de temps pour trouver un vrai rôle sous Rick Carlisle. Lors de son tout premier match NBA, il a planté 27 points sur la tête des Hornets, une première perf’ bien marquante dans un début de saison où il faisait tout simplement partie des meilleurs jeunots de sa classe, avec les Evan Mobley, Scottie Barnes et Cie. Et comme un symbole de son adaptation réussie au plus haut niveau, il sera de retour à Cleveland dans deux semaines pour participer au Rising Stars Challenge, le match qui regroupe les meilleurs rookies et sophomores de la Grande Ligue. Normal on a envie de dire, on parle quand même d’un jeunot qui tourne à 13,1 points, 4,2 rebonds, 2,2 passes et 1,1 interception, avec 43% de réussite au tir dont 36% à 3-points. Une production solide pour un joueur qui plaît beaucoup à travers sa maturité, ses fondamentaux, son intelligence de jeu et son côté fearless dans les moments chauds (coucou les Lakers). Beaucoup de qualités qui peuvent s’expliquer notamment par le fait qu’il a « déjà » 24 piges (il est arrivé en NBA après deux ans en NCJAA et deux ans en NCAA), mais surtout des qualités que veulent aujourd’hui maximiser les Pacers.

I asked Chris Duarte what it was like to say a brief goodbye to Caris LeVert: “We said that we love each other. He told me that he love me. I told him that I love him, too.” #Pacers pic.twitter.com/1cOzvOhQG4 — James Boyd (@RomeovilleKid) February 7, 2022

L’ascension de Chris Duarte lors des 50 premiers matchs de la saison régulière 2021-22 est l’une des raisons qui explique pourquoi les Pacers ont décidé de mettre fin au projet Caris LeVert, arrivé il y a seulement un an dans l’Indiana dans le cadre du transfert de James Harden. Est-ce le premier transfert d’une série (Domantas Sabonis ? Myles Turner ?) qui amorcera véritablement une ère de reconstruction chez les fermiers ? Possible vu la saison compliquée que traverse actuellement Indiana. Ce qui est sûr en tout cas, c’est que Duarte fait partie des projets prioritaires du nouveau coach Rick Carlisle et il devrait désormais avoir des responsabilités encore plus grandes à Indy. LeVert, c’est quand même 18,7 points de moyenne en 16 shoots par soir, avec 31 minutes de jeu en moyenne en 39 titularisations. Caris est un extérieur qui a besoin du ballon entre les mains et quand vous enlevez un tel joueur de l’équation, ça ouvre forcément des opportunités supplémentaires pour un arrière comme Duarte, surtout que les Pacers ont récupéré en retour un Ricky Rubio qui ne jouera plus de la saison à cause de sa blessure au genou. Titulaire à 34 reprises en 46 matchs et jouant 29 minutes en moyenne, Duarte pourrait ainsi voir sa progression être boostée encore plus. Petit aperçu de ce que ça pourrait donner : lors des deux matchs où Caris LeVert n’a pas joué le 20 et 22 janvier dernier, Duarte a planté 27 (10/16 au tir) et 17 points (7/15) contre les deux leaders de l’Ouest, Golden State et Phoenix. En début de saison, quand LeVert était out pendant six matchs, Chris a tourné à 18,7 points en 17 tentatives de moyenne, avec un joli 40% du parking. Voilà qui promet ! Parfois réduit à un rôle de spot-up shooteur quand LeVert était sur le terrain, Duarte va désormais pouvoir exprimer tous ses talents.

It’s Chris Duarte time chez les Pacers. Peu importe si Indiana plonge dans une reconstruction complète ou non d’ici à la trade deadline, l’arrière rookie fait partie des principaux projets de développement du staff de Rick Carlisle. Avec un Caris LeVert désormais à Cleveland, on a hâte de voir la suite de sa progression.