Chris Duarte a flambé pour son premier match NBA : 27 points et de la glace dans les veines, la course au ROY est lancée !

On attendait Jalen Green, Evan Mobley, Jalen Suggs et Cie, mais le rookie qui a sans doute fait le plus de bruit lors de l’Opening Night, c’est Chris Duarte. Déjà bien en forme en présaison, le 13e choix de la Draft NBA 2021 a cartonné pour son premier match officiel du côté de Charlotte.

Les Pacers peuvent évidemment avoir des regrets. Parce que quand vous menez de plus de 20 pions dans le troisième quart-temps et que vous repartez avec une défaite d’un point dans les dents, y’a de quoi rager un peu. Mais dans le même temps, comment ne pas être emballé par la performance du rookie Chris Duarte, auteur de débuts sensationnels avec sa nouvelle équipe d’Indiana. Titulaire sur le parquet des Hornets, l’arrière sorti tout droit de l’université de l’Oregon a fait cramer de la ficelle : 27 points au total en 33 minutes, 9/15 au tir, 6/9 derrière la ligne à 3-points, 3/3 aux lancers-francs, et 5 rebonds. C’est proooooopre. Et ce n’est pas un petit bobo au pied (c’est un Pacer après tout hein) – lui qui a rejoint le vestiaire au cours de la rencontre – qui allait gâcher sa night. Non, parce que c’était sa night. 11 points rien que dans le premier quart, 27 en tout donc, avec en prime des tirs ultra importants dans le money time pour tenter d’apporter la victoire à Indiana. Bref, le genre de soirée où tout vous réussit ou presque. Et s’il fallait vous sortir une action pour symboliser le petit festival du jeunot, ce serait ce buzzer beater from wayyy downtown à la fin du premier quart-temps, en plein sur la tronche de Miles Bridges. It was this kind of night.

Avec sa performance, Chris Duarte a déjà marqué l’histoire de la franchise des Pacers. En effet, aucun rookie d’Indiana n’était monté aussi haut au scoring pour son premier match. De plus, il est devenu le premier rookie des Pacers à terminer un match avec au moins 25 points, 5 rebonds et 5 tirs primés depuis un certain Jamal Tinsley en 2002. Pas rien. Enfin, si on veut élargir encore plus, sachez que seulement 12 joueurs dans l’histoire de la Grande Ligue ont marqué plus de points que Chris Duarte dans leur premier match NBA. Cela vous place un peu la performance de l’arrière des Pacers. Mais encore plus que les stats et les records, ce qui nous marque chez ce garçon c’est sa maturité. Alors oui, Duarte a déjà 24 ans (joueur le plus vieux drafté au premier tour depuis 2002), un âge vraiment élevé pour un joueur qui débute seulement en NBA. Mais en matière de fondamentaux, d’assurance, de compréhension et de vision de jeu, c’est du lourd. Dans le jargon, on parle d’un rookie déjà « NBA-Ready » et ça, ça ne court par les rues. Et on l’a vu dans ce premier match face aux Hornets, Chris n’a pas peur non plus de prendre ses responsabilités dans les moments importants d’un match. Pour le nouveau coach des Pacers Rick Carlisle, ce n’est que du bonheur, et on se dit que Chris Duarte peut faire pas mal de bruit cette année dans l’Indiana, encore plus avec les absences actuelles de Caris LeVert et T.J. Warren.

Pure performance du Dominicain donc pour lancer sa carrière NBA. La déception règne peut-être dans le camp Pacers aujourd’hui, mais les espoirs entourant Chris Duarte sont vraiment légitimes.