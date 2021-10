Résumé NBA (scores, stats, highlights) : le Madison Square Garden a hurlé sa joie, pas de doutes la saison est bien lancée

NBA is back darling ! Onze matchs la nuit passée, une soirée débutée à 1h et qui se poursuit encore dans nos assiettes à l’heure où on parle, et des millions de trucs à raconter. On n’a pas toute la vie non plus alors on en a sélectionné des dizaines, c’est déjà pas mal, et pour le reste y’a qu’à cliquer quand ça vous intéresse parce qu’on n’a absolument RIEN loupé. Allez, envoyez le grooooos résumé !

# Les résultats de la nuit

Hornets – Pacers : 123-122

Pistons – Bulls : 88-94

Knicks – Celtics : 138-134

Raptors – Wizards : 83-98

Grizzlies – Cavs : 132-121

Wolves – Rockets : 124-106

Pelicans – Sixers : 97-117

Spurs – Magic : 123-97

Jazz – Thunder : 107-86

Suns – Nuggets : 98-110

Blazers – Kings : 121-124

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques images pour égayer votre journée

Chris Duarte, tres très gros premier quart avec 11 points et le buzzer qui va avec. Les Pacers vont l’adorer.pic.twitter.com/9rtg7TNMqd — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 20, 2021

🔥 « GIVE ME SOME FUCKING RESPECT » 🔥pic.twitter.com/gM1yRgkVHy — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 21, 2021

Nan vraiment le doigt pointé sur le défenseur après l’avoir posterisé c’est trop pic.twitter.com/TX8Pye8FPT — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 21, 2021

Le cri d’Evan après le passage en force… ❤️pic.twitter.com/zgNYFEgJ1n — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 21, 2021

MARCUS SMART POUR LA PROLONGATIOOOOOON !!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/vDThT7Xptq — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 21, 2021

32 points.

6 rebonds.

3 passes.

4 interceptions.

6/13 à trois-points.

Clutchissime dans le money-time. 1er match avec les Knicks.

1er match au Madison Square Garden. T’es un grand malade @EvanFourmizz ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/4ptn3IvCDR — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 21, 2021

LaMelo Ball s’est pointé comme ça au 1er match de la saison et a lâché un énorme 31-9-7 avec la victoire à domicile. Circulez. pic.twitter.com/dznm8mmXii — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 21, 2021

La patate que met Anthony Edwards… 🔨🔨🔨pic.twitter.com/TR49U7iTmx — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 21, 2021

# Le programme de ce soir

1h30 : Hawks – Mavericks

2h : Heat – Bucks

4h : Warriors – Clippers

Onze matchs, un rythme effréné que nous fûmes tout joyeux de retrouver, et quand on se met à utiliser le passé simple de cette manière c’est que la soirée fût effectivement grandiose. Bonne nouvelle ça recommence dès ce soir avec un programme un peu plus allégé mais une chose est sûre, la NBA est de retour et ça fout la banane.