Jim Boylen dirigera Team USA pour les qualifs du Mondial 2023 : s’il bosse comme à Chicago ? Bonne chance face à Porto Rico

En quête d’un coach pour qualifier Team USA au Mondial 2023, la fédération américaine a finalement opté pour… Jim Boylen.

On avait perdu sa trace depuis son éviction des Bulls et, un an et demi plus tard, le voilà de retour ! Lui ? C’est Jim Boylen, ancien assistant de Fred Hoiberg avant de devenir le seul maître à bord dans l’Illinois. Deux saisons plus tard, des choix douteux, un fond de jeu inexistant et des rapports conflictuels avec Zach LaVine lui offriront un billet première classe direction le Pôle Emploi le plus proche. Depuis ? Rien à signaler si ce n’est une nomination à la direction du Draft Combine et on se demandait bien qui voudrait miser sur lui à l’avenir. C’est alors qu’arrivent Grant Hill et ses sbires, à la recherche d’un coach pour diriger l’équipe US pour les prochaines qualifications internationales. Bim, la nouvelle tombe : c’est Jim Boylen qui sera en charge de la sélection américaine ! Il sera assisté par Ty Ellis et Othella Harrington.

Jim Boylen will lead the November 2021 USA Men's World Cup Qualifying Team in games versus 🇨🇺 & 🇲🇽 in Chihuahua, Mexico. Ty Ellis & Othella Harrington will serve as assistant coaches. — USA Basketball (@usabasketball) October 20, 2021

« Je suis enthousiaste, honoré et reconnaissant d’assumer les responsabilités d’entraîneur principal de l’équipe des Etats-Unis pour les qualifications de la Coupe du monde de basket-ball. Avoir l’opportunité de représenter mon pays lors des matchs de qualification pour la Coupe du monde de la FIBA en novembre est une véritable leçon d’humilité. »

Avant que certains ne s’enflamment à l’idée de voir Jim Boylen à Paris en 2024, on vous calme de suite : il n’y a aucune chance que ça arrive. Comme Jeff Van Gundy avant lui, Boylen sera en charge de l’équipe qui va devoir se qualifier pour le Mondial 2023 et rien de plus. (Pour ce qui est de l’équipe A, le processus de sélection est toujours en cours) Au programme, des matchs contre Cuba, le Mexique et Porto Rico, le tout sans aucun joueur NBA ! C’est donc une sélection G League qui va, une fois de plus, devoir faire le taf pour qualifier l’ogre américain pour la compétition internationale. Si le cadet des Van Gundy avait brillamment réussi sa mission, on va voir s’il en sera de même pour l’ancien Mr Propre de la NBA. Imaginez un instant l’accident industriel si Team USA ne réussissait pas à passer le cut, nan on déconne, mais imaginez quand même. En tant que Français, on ne dirait pas non à une place supplémentaire sur le podium. Enfin bon, c’est pas comme s’ils l’avaient squatté la dernière fois après tout !

Jim Boylen est le nouveau coach de Team USA, enfin… de sa petite sœur. L’ancien gourou des Bulls va tenter de qualifier son pays pour la prochaine Coupe du Monde et sans doute espère-t-il profiter de cette visibilité pour attirer certaines franchises sur ses talons. À lui de faire ce qu’il faut pour mériter cette attention.

Source texte : USA Basketball