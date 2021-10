NBA 75 Greatest : 25 noms supplémentaires révélés, hello Chris Paul, Tim Duncan, Allen Iverson et Kevin Garnett !

Après une première liste annoncée hier soir en marge du season opener, la NBA a lâché il y a quelques heures 25 noms supplémentaires dans la liste très attendue des 75 Greatest, le Top du Top de l’histoire de la NBA révélé dans le cadre du 75ème anniversaire de la Grande Ligue. On est donc à 50 noms, et si les heureux élus du jour doivent être, pour certains, en train de trinquer fort, c’est évidemment demain soir que la plus grosse dose de sel sera déversée avec le reveal des 25 derniers joueurs de la liste. Impôts et NBA 75 même combat, c’est le dernier tiers qui reste le plus dur à avaler.

Paul Arizin, Rick Barry, Larry Bird, Wilt Chamberlain et Clyde Drexler.Tim Duncan, Patrick Ewing, Wilt Frazier, Kevin Garnett et John Havlicek. Allen Iverson, Magic Johnson, Sam Jones, Michael Jordan et Sam Jones. Robert Parish, Chris Paul, Scottie Pippen, Bill Sharman et Isaiah Thomas. Nate Thurmond, Wes Unseld, Bill Walton, Jerry West et James Worthy.

Voilà de quoi faire un sacré plateau sur le playground du coin et, surtout, de quoi nous faire creuser les méninges jusqu’à demain. En effet, au-delà de la liste lâchée ce soir et notamment de ses quatre nouveaux noms qui ne doivent absolument rien à personne (Tim Duncan, Chris Paul, Kevin Garnett et Allen Iverson), nous voici arrivés au moment que l’on attendait (redoutait) tous : les dernières heures précédant le cut définitif. Ce que l’on peut dire de certain à l’heure de ces lignes ? Qu’il reste donc 25 places, que neuf joueurs faisant partie des 50 Greatest manquent encore à l’appel (Elgin Baylor, Dave Bing, Billy Cunningham, Dave DeBusschere, Pete Laravich, Earl Monroe, Shaquille O’Neal, Dolph Schayes et Lenny Wilkens) et qu’ils devraient sauf énorme surprise faire partie des 25 derniers demain, que quelques snobés de 1997 pourraient faire leur entrée demain (Dennis Rodman, Bob McAdoo, Dominique Wilkins ?), et qu’il restera donc une douzaine de sésames à distribuer pour les gloires les plus récentes de la Ligue.

Quelques noms font évidemment sens (Kobe Bryant, LeBron James, Stephen Curry), d’autres devraient y figurer mais sans forcément de garantie maximale (Kawhi Leonard, Dwyane Wade, Paul Pierce, Pau Gasol ?) alors que certains croiseront fort les doigts pour une invit’ dans le club des légendes (Dwight Howard, Tony Parker, Manu Ginobili, Carmelo Anthony, Russell Westbrook, James Harden). On vous prévient avant de s’en prendre plein la courge, il est 0h42 et on vient donc de sortir une dizaine de noms du chapeau sans trop réfélchir alors merci d’pêtre indulgent et de reprendre une tasse de thé.

Voilà où l’on en est aujourd’hui, à un peu plus de 24h du tweet le plus attendu de 2021. La bonne idée pour patienter jusqu’à demain ? Vous faire avec nous une énorme nuit de NBA avec onze matchs au programme, en profiter pour griffonner sur un bout de papier vos idées pour les 25 derniers spots de notre fameuse liste, et nous on en reparle demain soir… tranquillement ? Allez, bonne nuit les soldats, enfin, on s’est compris.