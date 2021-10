Allez, café – le replay : 75 Greatest, les pronos de la soirée, la TTFL, et apprendre à lancer un raid sur Twitch

Qu’est-ce qu’une saison NBA réussie ? Une saison lors de laquelle la communauté se retrouve pour papoter de l’actu, dans la bonne humeur et à des heures impossibles. Alors on tente de le faire, dès les premiers jours, histoire de poser les bases.

Si vous voulez prendre le café et discuter NBA entre drogués de la balle orange, c’est par ici !

30 minutes pour causer un peu du dernier reveal des NBA 75 Greatest et débattre de la présence ou non de vos poulains, pour sonder le peuple sur les choix TTFL du soir et pour tenter de pronostiquer cette énorme première « vraie » soirée de la saison. On se marre, on taille, bref on trashtalke dans la bonne humeur et on pose donc les bases d’une saison qui s’annonce encore une fois incroyable. On essaiera de le faire le plus souvent possible, parce que garder le lien avec nos loulous c’est fondamental, et aussi parce qu’il y a décidément toujours quelque chose à dire sur notre bonne vieille planète NBA

Allez, café, deux mots que vous connaissez désormais par coeur et qui serons peut-être un jour une marque déposée. Et vous savez quoi ? Vous pourrez alors vous la raconter en hurlant à qui veut l’entendre que vous étiez là, dès le début.