Caris LeVert a fait son grand retour sur les parquets : la plus belle image de la nuit, et en plus les Pacers ont gagné un match de basketball

C’est l’image qu’on attendait. Après l’annonce il y a quelques jours du retour de Caris LeVert ce samedi, l’arrière des Pacers a bien foulé le parquet des Suns cette nuit. Un retour qui fait évidemment très plaisir, et un retour qui a en plus aidé Indiana à retrouver le chemin de la victoire. La belle histoire !

12 janvier 2021. Cette date, elle correspondait au dernier match de Caris LeVert avant celui de cette nuit du côté de Phoenix. Il était encore à Brooklyn à ce moment-là et venait d’enchaîner une cinquième perf de suite à au moins 20 points. Depuis, l’arrière de 26 ans a traversé toutes les émotions. La peur d’abord, le soulagement ensuite, et enfin la joie. Diagnostiqué avec une masse rénale suite à son transfert des Nets vers les Pacers à la mi-janvier, LeVert a dû passer par la case opération et l’incertitude entourait forcément la suite de sa carrière NBA. Mais les bonnes nouvelles sont arrivées au fur et à mesure, jusqu’à ce retour ce samedi dans l’Arizona. Oui, Caris LeVert is back officiellement, lui qui a passé 27 minutes sur le terrain de Phoenix pour sa toute première apparition sous le maillot de sa nouvelle équipe d’Indiana. Tout de suite intégré dans le cinq par son coach Nate Bjorkgren, qui avait déclaré avant le match qu’aucune limitation de minutes n’était associée à Caris pour ses grands débuts, LeVert s’est d’abord montré discret avec un premier quart-temps à zéro point. Pas forcément une surprise car quand on rate deux mois de compétition, il faut bien un peu de temps pour se remettre dans le rythme. Et ce rythme, Caris a commencé à le trouver dans le deuxième quart-temps. Deux points sur la ligne pour débloquer son compteur pour le plus grand bonheur de ses copains, neuf points au total dans la période. Au final, Caris LeVert terminera avec une ligne de stats de 13 points, 7 rebonds, 2 passes, 4 pertes de balle à 5/14 au tir (0/4 de loin) et 3/4 aux lancers-francs. Un retour évidemment loin d’être parfait, mais un retour encourageant pour la suite.

Pour compléter la feel good story, Caris LeVert a même regoûté à la victoire avec son équipe d’Indy, qui s’est imposée 122-111 dans la maison des Suns. Et ça, c’est quand même pas rien, surtout quand on sait que les Pacers étaient en back-to-back après leur défaite chez les Lakers vendredi. Phoenix était en plein boom avec huit victoires sur ses neuf derniers matchs dont cinq de suite, et on ne s’attendait pas à voir Indiana – vraiment dans le dur récemment avec six défaites en sept rencontres – faire sa loi dans le désert. Mais sans doute que le retour de Caris a boosté les troupes. Outre ses qualités de basketteur qui devraient faire le plus grand bien aux Pacers, son histoire a de quoi inspirer et on sentait bien qu’Indy voulait marquer le coup. S’il n’y a « que » onze points d’écart au final, les hommes de Nate Bjorkgren ont dominé assez largement leurs adversaires du soir, prenant jusqu’à 21 pions d’avance dans un troisième quart-temps assez hardcore pour les Suns. Le triple-double de Domantas Sabonis, la propreté de Malcolm Brogdon, l’impact de Myles Turner, la contribution de Doug McDermott en sortie de banc… everything clicked comme ils disent de l’autre côté de l’Atlantique. Et l’objectif pour les Pacers désormais, c’est d’enchaîner tout en évitant les bobos afin de remonter dans la hiérarchie de leur conférence. Car clairement, cette équipe vaut mieux qu’une neuvième place à l’Est.

Deux mois après, Caris LeVert est de retour après une très grosse frayeur. Maintenant, il peut regarder de l’avant et redevenir cet arrière hyper excitant capable de relancer les Pacers, qui ont vraiment besoin de lui. Let’s go !

La box score, c’est par ici