Caris LeVert va faire son grand retour samedi : ça c’est le genre de nouvelle qui donne le smile

Caris LeVert, absent depuis deux mois car opéré en janvier afin d’extraire une tumeur au rein, est sur le point de revenir. L’ancien arrière de Brooklyn, envoyé à Indiana dans le trade de James Harden, est presque prêt à fouler les parquets. Merci Monsieur de nous donner le sourire.

Après la découverte d’une masse rénale au cours de la visite médicale ayant suivi son transfert de Brooklyn à Indiana mi-janvier, Caris LeVert a connu une très grosse frayeur, lui qui indiquait que son transfert lui avait probablement sauvé la vie. Qui sait comment sa santé aurait évolué s’il n’y avait pas eu de trade ? Heureusement pour lui et les amoureux de basket, Caris LeVert va effectuer son retour dans la Grande Ligue. La nouvelle de son retour avait d’abord été annoncée hier par son coach, Nate Bjorkgren, aux micros des reporters d’ESPN, sans pour autant donner de date précise :

« Caris LeVert a participé à l’entraînement aujourd’hui. On se rapproche de plus en plus de son retour. »

Et c’est Adrian Wojnarowski qui confirme l’info : Caris LeVert va faire son retour face à Phoenix samedi. Yeah !

After undergoing surgery to remove a small mass on his left kidney in late January, guard Caris LeVert will make his Indiana Pacers debut vs. Phoenix on Saturday, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 12, 2021

Indiana, qui sera en road-trip à l’Ouest, pourra donc compter sur les services – sans doute limités dans un premier temps – de Caris LeVert. Alors bien entendu, même s’il est prêt à jouer, il n’a pas foulé les parquets depuis janvier. On imagine que les Pacers vont donc y aller progressivement avec lui. Mais que LeVert joue 5, 20 ou 30 minutes, peu importe, on va savourer car il revient de loin.

Pour l’équipe d’Indiana, c’est forcément une excellente nouvelle. Depuis deux mois et notamment le transfert de Victor Oladipo, les Pacers galèrent pas mal malgré la grosse campagne de Domantas Sabonis et la saison solide de Malcolm Brogdon. Entre bobos et défaites, ce n’était pas très fun. Quand on a la production et le volume que prend LeVert, on espère forcément son retour, lui qui tournait à 18,5 points et 6 passes de moyenne sur les douze matchs disputés avec Brooklyn avant le trade. D’ailleurs, Brogdon ne s’y trompe pas (via le Indianapolis Star) :

« Pour moi il est prêt à jouer. Il change totalement l’approche qu’ont les autres équipes avant de nous affronter. Et puis avoir un autre gros scoreur sur le terrain va réellement aider notre équipe. »

C’est vrai que les Pacers ont fortement besoin de LeVert en cette deuxième partie de saison, eux qui se situent à la dixième place de la Conférence Est pour un bilan de 16 victoires et 19 défaites. Il va falloir mettre un bon coup de collier pour aller accrocher les Playoffs, qui sont largement atteignables. Le retour de Caris arrive donc à point nommé.

Avec le retour de Caris LeVert dans leurs rangs, nul doute que les Pacers auront à cœur de se surpasser et de montrer le visage d’une franchise qui veut faire quelque chose en Playoffs. Alors Mesdames, Messieurs, prenez place et appréciez la prochaine phrase. Caris LeVert est prêt, et il fait son retour samedi.

