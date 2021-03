Preview de la soirée NBA : le Jazz reçoit sa bête noire des Playoffs, ça pue la revanche contre les Rockets

Après une reprise en douceur depuis mercredi, on commence à retrouver notre routine des bonnes vielles soirées NBA dont on ne se lasse jamais. La petite particularité de ce soir c’est que la grande majorité des équipes jouant à domicile ce soir font partie de la Conférence Ouest, et c’est la seule chose cocasse qu’on ait pu trouver. Ce qui est sûr, c’est qu’on aura droit à sept belles affiches qui seront proposées sur le League Pass ce soir.

2h00 : Grizzlies – Nuggets : première confrontation 100% Ouest de la soirée. Denver serait bien inspiré de gagner d’entrée pour se relancer de plus belle dans la course au Top 4 de la Conférence. Une sacrée épreuve à affronter étant donné que Gary Harris et R.J. Hampton sont toujours out, et que Paul Millsap et JayMychal Green sont questionables. En face, les Grizzlies ne doivent pas décrocher de ces spots de play-in, eux qui ont souvent raté les Playoffs de peu ces dernières années. Leur effectif est au complet malgré les absences de longue durée.

2h00 : Pelicans – Cavaliers : l’opposition idéale pour permettre à New Orleans de se remettre sur pattes après cette défaite cuisante face aux Wolves qui portent pourtant le bonnet d’âne de la Ligue depuis plusieurs semaines. Désormais à égalité avec les Kings au classement, Zion et ses potes doivent vite réagir en cette entame de la deuxième moitié du championnat. Ce sera sans J.J. Redick, qui doit se remettre d’une blessure. En face, les Cavaliers commencent à sortir la tête de l’eau en ayant enchaîné 4 victoires d’affilées avant cette déconvenue contre les Pacers juste avant le All-Star break. Le play-in n’est pas impossible pour eux bien que l’effectif est un peu plus faible que ses concurrents. Darius Garland, sorti sur blessure contre les Pacers, devrait jouer cette rencontre pendant qu’Andre Drummond gardera un oeil sur Twitter dans l’espoir d’apprendre qu’il a enfin été transféré.

2h00 : Wizards – Sixers : on atterrit enfin en Conférence Est, à Washington, pour un beau match les opposant aux Sixers. La team de Bradley Beal est encore au bord de la 11ème place, il faudra donc faire mieux pour espérer ne pas chômer lors de la postseason. Mais justement, ce bon vieux Bradley qui postule au titre de MVP est marqué questionable en raison d’une douleur au genou. Ish Smith n’est toujours pas là également. Côté Sixers, les leaders de l’Est devraient retrouver Joel Embiid avec une dalle monstrueuse après avoir manqué le All-Star Game et la victoire contre les Bulls. Ça sent le gros chantier et un petit statement pour montrer qu’il reprend cette deuxième partie de saison du bon pied dans l’idée d’aller chercher sa première statuette de MVP. Le point positif pour Washington sera qu’ils pourront se concentrer sur le Camerounais en défense alors que Ben Simmons sera lui toujours en quarantaine.

3h00 : Bulls – Heat : beaucoup de places les séparent au classement mais la marge d’écart reste assez faible. Comme quoi cette Conférence Est est très serrée. Les Bulls peuvent consolider leur place dans le Top 11 en cas de victoire tandis que le Heat compte bien poursuivre son ascension. Petit avantage pour les Bulls qui n’auront pas à faire face à Bam Adebayo ni Avery Bradley, tous deux blessés, ni Meyers Leonard, blessé, et dont une partie de Call of Duty qui a mal tourné récemment. Les Bulls quant à eux seront au complet pour se rattraper après une défaite un peu honteuse de 22 points à domicile face aux Sixers pourtant privés de leurs deux All-Stars la nuit dernière.

3h00 : Spurs – Magic : Orlando va-t-il fulminer après les belles déclarations de son cher pivot Nikola Vucevic ? Ce serait en tout cas une belle occasion d’obtenir une victoire pour la confiance de l’équipe après cette bonne nouvelle. Ils vont faire face à une équipe qui joue bien mais toujours un peu fragile, notamment en raison d’absences récurrentes dans son effectif. Cette fois-ci, ce sont DeMar DeRozan ainsi que LaMarcus Aldridge qui ne seront pas de la partie. Côté Orlando, on a une liste d’absences longue comme un bras. En plus des habitués de l’infirmerie que l’on connaît déjà (Cole Anthony, Markelle Fultz, Jonathan Isaac, …), Evan Fournier, Terrence Ross et James Ennis seront out pour cette rencontre et il ne restera donc plus grand monde pour faire le nombre sur le terrain.

4h00 : Jazz – Rockets : Utah va accueillir son habituel chat noir des Playoffs. Mais cette fois-ci, vue la dynamique des deux équipes, on devrait assister à une belle boucherie de la part de Rudy Gobert et consort. Si les Rockets ont réussi à perdre contre les Kings, difficile donc d’envisager une victoire contre un quelconque adversaire. John Wall et Eric Gordon, David Nwaba, Danuel House Jr. et Mère-Grand rejoignent la grande infirmerie de Houston. Face à un Jazz au complet, ça va faire mal. Record d’écart en vue dès la mi-temps du match ? Y’a moyen.

4h30 : Lakers – Pacers : une bien belle affiche pour conclure cette nuit. Après la victoire de sa team au All-Star Game, LeBron James retourne sur les parquets avec ses Lakers. Et il va falloir se montrer costaud car derrière, quelques équipes tapent à la porte du podium de l’Ouest, tandis que devant, ça devrait enchaîner avec une victoire pour le Jazz. Face à eux, une équipe des Pacers qui doit se remettre d’un faux pas contre les Cavs. Vaincre ces Lakers ne sera pas chose facile mais ces derniers nous ont surpris pas mal de fois par des défaites face à des adversaires abordables, même si les absences ont leur impact sur les perf de l’équipe. Et là encore, Marc Gasol sera out. Ajoutez à cela les joueurs listés comme probables : Alex Caruso, Jared Dudley, Damian Jones, Kyle Kuzma et même King James. Hormis leurs absents habituels (T.J. Warren et Caris LeVert, qui se prépare pour sa grande première avec le maillot d’Indianapolis ce samedi), les Pacers seront au complet.

De belles affiches pour se remettre définitivement dans le bain de la NBA. La cafetière va encore bien chauffer cette nuit. On se donne rendez-vous ce soir à 2h pour le coup d’envoi !

