50 000 dollars d’amende pour Meyers Leonard et une suspension d’une semaine : on pose la manette et on se renseigne un peu

Dans la tourmente après avoir lâché des propos antisémites en plein livestream de Call of Duty mardi soir, Meyers Leonard pouvait logiquement s’attendre à des sanctions de la part de la NBA. Et elles sont tombées ce jeudi en début de soirée.

C’est à travers le compte Twitter de Marc Stein du New York Times qu’on a appris la nouvelle : 50 000 dollars d’amende pour Meyers Leonard, et une suspension d’une semaine qui empêchera le joueur du Heat d’utiliser les infrastructures de la franchise de Miami et de s’entraîner avec cette dernière. Bon, étant donné qu’il est actuellement sur la touche après s’être fait opérer de l’épaule début février, cela ne va pas changer grand-chose pour lui, et il ne perdra d’ailleurs pas une partie de son salaire pour match raté vu qu’il est indisponible pour cause de blessure. On remercie Malika Andrews d’ESPN pour cette petite info, et le site US nous informe également que Meyers devra suivre un programme de diversité culturelle histoire de s’informer un peu sur les mots à bannir de son vocabulaire. Plus tôt dans la journée, on a également appris via TMZ Sports que Leonard était déjà rentré en contact avec des associations ainsi que des leaders de la communauté juive pour en apprendre plus. Pendant ce temps, du côté du Heat, le coach Erik Spoelstra avait fermement condamné les propos de son intérieur, en compagnie de plusieurs joueurs comme Udonis Haslem par exemple. Le Heat avait décidé de mettre Leonard à l’écart pendant l’enquête de la NBA.

Face à cette affaire, le big boss Adam Silver a sorti un communiqué pour justifier les sanctions de la Ligue.

« Le commentaire de Meyers Leonard était inexcusable et blessant, et un terme aussi insultant n’a pas sa place en NBA et dans notre société. Hier, il a parlé à des représentants de la Ligue antidiffamation afin de mieux comprendre l’impact de ses mots et nous acceptons le fait qu’il soit sincèrement désolé. Nous avons en plus informé Meyers que ce genre de remarques désobligeantes ne seront pas tolérées et qu’il devra défendre les valeurs fondamentales de notre ligue – l’égalité, la tolérance, l’intégration et le respect – à tout moment dans le futur. »

Meyers Leonard sait ce qu’il doit faire. C’est désormais à lui d’accepter les sanctions et surtout d’apprendre de ses erreurs. Pour son avenir en NBA, il s’est probablement assombri et on imagine mal le Heat le prolonger dans quelques mois quand il sera agent libre.

Source texte : New York Times / ESPN

