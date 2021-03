Le pari NBA du jour : 285€ à gagner en misant sur un Zach LaVine qui cartonne contre les Sixers

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce jeudi 11 mars, c’est un programme bien chargé que nous offre la NBA avec pas moins de onze matchs au menu pour la reprise de la saison régulière. Voilà qui nous donne donc de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

01h00 : Hornets (1,54) – Pistons (2,75)

01h30 : Nets (1,82) – Celtics (2,20)

01h30 : Raptors (2,35) – Hawks (1,70)

02h00 : Heat (1,28) – Magic (4,10)

02h00 : Bulls (1,65) – Sixers (2,45)

02h00 : Bucks (1,17) – Knicks (6,00)

02h00 : Pelicans (1,28) – Wolves (4,25)

03h00 : Thunder (2,95) – Mavericks (1,47)

04h00 : Clippers (1,35) – Warriors (3,75)

04h00 : Blazers (2,65) – Suns (1,59)

04h00 : Kings (1,55) – Rockets (2,75)

Le pari qu’on sent bien

Zach LaVine marque minimum 30 points face aux Sixers (1,90) : habituellement, jouer contre les Sixers, ce n’est pas une mince affaire pour les attaquants adverses. Mais ce soir, Joel Embiid et Ben Simmons, les deux meilleurs défenseurs de Philadelphie, seront absents pour cause de protocole COVID, ce qui ouvre la porte à un potentiel festival offensif de la star des Bulls Zach LaVine. Avec quasiment 29 points de moyenne à plus de 52% au tir et 43% du parking cette saison, l’arrière de Chicago cartonne comme jamais et on compte sur lui pour commencer très fort la deuxième partie de saison. 30 points ce soir contre Philly, ça devrait le faire.

Le combiné à tenter

Les Hornets battent les Pistons et le Heat prend le dessus sur le Magic (1,97) : petit combiné classique en ce soir de reprise avec une mise sur deux équipes en forme de la Conférence Est. Avant la trêve, les Hornets ont remporté 7 matchs sur 12 sous l’impulsion notamment d’un LaMelo Ball en mode Rookie de l’Année. Il se passe quelque chose de bien cette année à Charlotte et les protégés de James Borrego devraient pouvoir prendre le dessus sur la lanterne rouge de la Conférence Est. Et dans le derby floridien, on imagine vraiment Miami se comporter en patron. Le Heat a retrouvé la forme avant la pause avec sept victoires en huit matchs, tandis que le Magic – toujours plombé par les blessures – fait vraiment avec les moyens du bord cette année. Cela devrait ainsi basculer du côté des derniers finalistes NBA. Attention tout de même, Bam Adebayo est absent pour cette rencontre, ce qui devrait permettre à Nikola Vucevic de se montrer.

Une petite folie pour finir ?

Les Blazers battent les Suns (2,65) : cote remarquablement élevée pour une équipe classée cinquième de la Conférence Ouest. Certes, Phoenix, c’est vraiment du sérieux, mais on peut tenter une folie quand on a Damian Lillard à ses côtés.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

