Preview de la soirée : reprise de la NBA à 2000 à l’heure, et disparition de nos nuits de sommeil de plus de trois heures

Tout le monde s’est remis de la perte de sommeil infligée par le All-Star Game ? Eh bien mouillez-vous la nuque et préparez le thermos de café, parce que dans quelques on va vivre – de nouveau – une pure nuit de NBA. Avec un total de onze matchs et quelques affiches qui vendent du rêve il y en aura pour tous les goûts, alors à vos marques, prêts, preview.

1h : Hornets – Pistons : on commence la soirée en douceur par un match opposant le dernier de la Conférence Est – Detroit – aux Hornets, septièmes de cette même conférence. Autant dire que l’affiche n’est pas aguicheuse mais ça permet de se mettre en jambes tranquillement. Si vous êtes joueurs, vous pouvez toujours tenter la victoire des Pistons, mais n’y mettez pas votre PEL.

1h30 : Nets – Celtics : énorme match à un horaire plus que correct ! Là on discute, et on discute très fort. Alors certes, KD est toujours absent mais bon sang de bon soir : retour de Marcus Smart côté Boston, ce qui va changer le visage de cette équipe. Néanmoins et comme on pouvait s’y attendre, Blake Griffin ne fera pas ses débuts ce soir. Le robot est mis de côté par Steve Nash, qui ne veut prendre aucun risque sur son retour. On aura tout de même droit à une confrontation Tatum – Brown – Smart – Walker vs Harden – Irving alors si vous voulez de l’intensité défensive et de l’attaque à gogo, c’est ici qu’il faudra être.

1h30 : Raptors – Hawks : sur le papier, ça peut être un bon match tranquille à se mater au coin du feu mais la réalité… c’est que pas du tout. Des absences dans tous les sens : De’Andre Hunter et Cam Reddish ne joueront pas pour les Hawks. Concernant les Raptors, c’est pas mieux. Merci le protocole COVID, Fred VanVleet, Pascal Siakam et OG Anunoby seront absents. On peut également rajouter Terence Davis qui est questionnable, autant vous prévenir avant que vous vous embarquiez dans ce bourbier.

2h : Pelicans – Wolves : on passe à l’Ouest ! Une rencontre qui semble être promise aux Pelicans puisque Minnesota jouera sans D’Angelo Russell ni Malik Beasley, tandis que l’effectif de NOLA est au complet excepté J.J. Redick. Bon courage pour résister au buffle Zion, tout juste auréolé de sa première sélection All-Star.

2h : Bulls – Sixers : étonnamment… voilà une confrontation intéressante. Privé de Joel Embiid et de Ben Simmons (protocole COVID), les Sixers vont devoir composer sans leaders et il faudra batailler pour maintenir cette première place de la Conférence Est car Brooklyn pousse fort juste derrière. Pour Chicago, une victoire ferait grand bien et rapprocherait la franchise d’Illinois encore un peu plus des Playoffs.

2h : Heat – Magic : derby de Floride en vue entre Orlando – quatorzième à l’Est – et Miami, sixième. Les récentes rumeurs autour du Duc Vucevic ont peut-être ébranlé le vestiaire du Magic, en tout cas on attend une belle réaction sur le terrain pour faire taire tout cela. Pour Miami, il faudra faire sans Bam Adebayo et on attend donc un nouveau 19/14/14 des familles du soldat Jimmy Butler.

2h : Bucks – Knicks : rencontre au sommet entre les potentiels champions NBA et… Milwaukee. En effet, New York impressionne et doit être pris au sérieux par les Bucks car, mine de rien, ce match promet d’envoyer. La victoire est loin d’être acquise pour Milwaukee alors on va se poser pour admirer du beau basket, tout simplement. Knicks et beau basket, 2021 n’a plus aucun sens.

3h : Thunder – Mavs : back-to-back pour nos amis de Dallas. Après la précieuse victoire contre les Spurs la nuit passée, les voilà face au Thunder et on aura droit à une belle battle entre les duos Doncic / Porzingis et Shai / Gilgeous-Alexander. Dallas se doit de continuer sur sa belle lancée de victoires pour grapiller des places au classement mais attention à ne pas tomber dans le piège d’Oklahoma, ce ne serait pas la première victime cette saison.

4h : Clippers – Warriors : encore une grosse affiche alors met-tez-vo-tre-ré-veil. Seul James Wiseman sera absent du match, le rookie des Warriors ayant OUBLIÉ de réaliser son test COVID pendant la coupure. Les Clippers seront pour leur part tous présents, fait assez rare pour le souligner. On attend un match à haute intensité, des tirs du parking, des fadeaways qui nous rappellent un certain joueur des Bulls des années 90 alors on le répète mettez-tous un réveil… ou ne dormez pas, c’est votre choix, le plus important reste d’être présent à 4h.

4h : Blazers – Suns : rencontre du haut de tableau de la Conférence Ouest entre Phoenix, deuxième, et Portland, cinquième. Devin Booker est incertain du côté des Suns et pour Rip City C.J. McCollum et Jusuf Nurkic sont évidemment toujours out. Un duel de meneur entre Chris Paul et Lillard donc, et si l’horloger commence à nous envoyer des bombes du milieu de terrain la rencontre risque de prendre une autre dimension.

4h : Kings – Rockets : dernier match de la nuit, et il nous réserve forcément des surprises. Pour les Kings gros soulagement, le rookie Tyrese Haliburton est de retour. Énorme évènement également du côté des Rockets puisque… Kevin Porter Jr va effectuer son premier match sous le maillot des Rockets. De retour de G League, on a tous hâte de voir l’évolution en NBA du minot alors… rendez-vous cette nuit pour observer tout ça ?

Rendez-vous dès 1h pour débuter ensemble sur les rézosocio ce qui s’annonce comme une nuit de NBA bien dense. Et ça nous avait manqué. Allez… café ?