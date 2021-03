Kyle Lowry répond aux rumeurs de départ : il ne peut pas voir l’avenir, mais le meneur veut prendre sa retraite avec les Raptors

Alors que des rumeurs de départ à son sujet commencent à circuler à l’approche de la trade deadline, Kyle Lowry contre-attaque d’une façon pour le moins audacieuse. Le meneur des Raptors a clamé son amour pour la franchise avec laquelle il a connu les plus belles heures de sa carrière en déclarant vouloir prendre sa retraite avec elle.

« Je prendrai ma retraite en tant que Raptor ». Cette phrase aurait pu paraître banale pour un joueur qui a aidé son équipe à gagner le titre il y a deux ans, et que l’on peut facilement considérer comme un joueur historique de la franchise. Mais les choses sont un peu plus complexes qu’il n’y paraît aujourd’hui. Le natif de Philadelphie sera agent libre non restreint à l’issue de la saison et sa prolongation à Toronto n’est pas garantie. Et à deux semaines de la trade deadline, son nom circule dans le sens des départs. Cette situation rend plus que perplexe le meneur des Dinos, qui a parlé publiquement de l’incertitude autour de son cas.

« En fin de compte, moi, mon agent, la franchise, chacun doit faire ce qu’il y a de mieux pour soi dans cette situation. Mais qui sait ce que ça signifie ? Qui sait ce que ça va donner, qui sait ce que l’avenir nous dira ? Pour moi, je sais que je joue toujours à un niveau suffisamment élevé pour aider une équipe. Je peux nous aider à progresser. » – Kyle Lowry à ESPN

Des paroles vagues qui résument bien la situation. Le joueur ne sait pas ce qu’il va se passer pour lui l’année prochaine, ni même lors des semaines à venir sachant qu’il fait l’objet de rumeurs de trade en amont de la date fatidique du 25 mars. Actuellement dans la dernière année de son contrat, Lowry – 34 ans – touche un salaire de 30 millions de dollars cette saison. Avec 18 points (45,7% au tir, 40,3% du parking), 5,5 rebonds, 7 passes et 1,2 interception de moyenne, il en a encore sous la semelle et reste régulier malgré quelques indisponibilités pour blessures. Par son âge, il se distingue comme un joueur d’expérience, le genre de vieux briscard qui sait quoi faire pour aider une équipe à gagner des matchs de Playoffs.

Maintenant, vu sa situation contractuelle et avec le développement de talents tels que Pascal Siakam, Fred VanVleet et OG Anunoby, pas sûr que son avenir se déroule chez les Raptors. On verra si la franchise de Toronto s’en sépare avant la trade deadline. On verra si Lowry quitte les Raptors en fin de saison si jamais il n’est pas transféré dans les deux semaines à venir. Bref, on verra. Mais ce qui semble acté, c’est que Kyle souhaite se retirer avec les Raptors et personne d’autre.

« Je ne sais pas ce que dit la boule de cristal, je ne sais pas ce qu’il se passera, je ne sais pas à quoi ils [les dirigeants des Raptors, ndlr.] pensent, à quoi je pense. On en discutera le moment venu. » – Kyle Lowry

C’est donc une totale incertitude qui règne pour le cas Kyle Lowry. Cette déclaration aura au moins permis de mettre sur le tapis son cas personnel qui est assez complexe au vu de son âge, son contrat, son apport pour l’équipe et son importance dans l’histoire de la franchise de Toronto.

