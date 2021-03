Pour Steve Kerr, Stephen Curry n’a plus rien à prouver : les mauvaises langues diront qu’il n’a toujours pas de MVP des Finales

Avec sa saison calibre MVP et un nouveau trophée remporté lors du All-Star Weekend, Stephen Curry a retrouvé son standing parmi les plus grandes stars NBA après une saison quasiment blanche. Pour certains, dont son coach Steve Kerr, Steph est aujourd’hui tellement fort qu’il n’a plus rien à prouver à personne.

29,7 points, 5,5 rebonds, 6,3 passes décisives et 1,3 interception de moyenne, à quasiment 48% au tir dont 41% du parking et 93,4% aux lancers-francs. Pas de doute, la première partie de saison de Stephen Curry est une véritable masterclass. Le genre de campagne qui rappelle celle de 2015-16 quand il a décroché un titre de MVP à l’unanimité, le tout premier de l’histoire, à la seule différence que les Warriors sont aujourd’hui beaucoup moins terrifiants qu’à l’époque. Mais au final, c’est peut-être ça qui rend la saison de Curry encore plus folle. Sans Steph, Golden State serait probablement dans les bas-fonds de la Conférence Ouest comme la saison dernière, mais les Dubs se battent aujourd’hui pour une place en Playoffs (bilan de 19 victoires pour 18 défaites, neuvièmes à l’Ouest) malgré l’absence de Klay Thompson et un effectif qui est loin de faire rêver. En d’autres termes, Curry est la définition même du terme valuable, bien que le bilan tout juste positif des Warriors ne devrait pas lui permettre de véritablement se mêler à la course pour un troisième MVP. Mais au final, peu importe, car Steph estime qu’il n’a plus rien à prouver. « J’ai encore beaucoup de choses à accomplir, mais plus rien à prouver. Il y a une petite différence. » Voilà les mots exacts utilisés par Curry après le All-Star Game et sa victoire au concours à 3-points dimanche dernier. Des mots validés par son coach Steve Kerr mercredi suite à l’entraînement des Dubs.

« Il a tout à fait raison » a déclaré Kerr via NBC Sports Bay Area. « Être bien dans sa peau en se disant que vous avez réalisé tellement de choses, que vous n’avez plus rien à prouver à personne, et dans le même temps vous aimez toujours le jeu, vous avez encore beaucoup de choses à offrir et à réaliser, c’est probablement le spot le plus confortable dans lequel vous pouvez être. C’est super pour Steph. Résultat, il joue à un très très haut niveau. »

Très clairement, Stephen Curry fait partie des meilleurs joueurs de l’histoire et surtout des plus influents. Meilleur shooteur all-time, MVP, champion NBA, Steph possède non seulement un CV cinq étoiles, mais il a en plus révolutionné le jeu NBA. On n’en connaît pas beaucoup qui peuvent dire ça. Mais n’a-t-il vraiment plus rien à prouver pour autant ? On peut débattre là-dessus. Sans remettre en cause les énormes accomplissements de Steph, on est toujours curieux de voir ce qu’il peut faire au sein d’une équipe moins cheatée et bien moins forte collectivement que par le passé. On veut voir jusqu’où il peut porter un effectif lambda dans le costume de patron indiscutable, une situation qu’il n’avait pas encore vraiment connue au cours de sa carrière avant cette saison 2020-21. Et puis il lui manque toujours ce petit titre de MVP des Finales pour avoir un palmarès complet. Qu’on le veuille ou non, qu’Andre Iguodala l’ait volé ou pas en 2015, ça compte tout de même pour un joueur de son envergure, et certains pointent encore du doigt ses perfs parfois mitigées sur la plus grande des scènes entre 2015 et 2019. Après, quand on dit « prouver », tout est relatif hein. La définition du dico est certes assez claire : « Montrer la réalité par l’apport d’arguments ou de preuves ». Par contre, dans les faits et dans l’univers NBA, c’est un peu plus flou. Certains veulent prouver des choses aux autres, certains veulent prouver des choses à eux-mêmes, certains estiment qu’ils n’ont rien à prouver à personne. Quand on a quasiment tout gagné comme Steph, autant individuellement que collectivement, on a le droit de se dire qu’on n’a plus rien à prouver. Mais ce n’est pas pour cela qu’on ne peut pas avoir un avis différent en tant que drogué de la NBA qui regarde ses exploits depuis le canapé.

Stephen Curry régale soir après soir et semble au sommet de son art. Est-ce qu’il a encore des choses à prouver en NBA ? On vous laisse vous faire votre avis sur la question, mais vous connaissez celui du Chef : « rien à prouver, beaucoup de choses à accomplir ».

Source texte : NBC Sports Bay Area