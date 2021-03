Bientôt de retour, Christian Wood a la dalle : la non-sélection au All-Star Game et les défaites de Houston passent mal chez Chris Bois

Auteur d’un gros début de saison mais blessé à un mois du All-Star Game, Christian Wood n’a pas été sélectionné pour le match des étoiles et en plus, il a vu son équipe de Houston complètement s’écrouler sans lui. De quoi le motiver bien comme il faut pour son retour, qui devrait se faire très bientôt.

On en connaît un qui va attaquer la deuxième partie de saison avec le couteau entre les dents. Et ce gars-là, c’est Christian Wood. Cela fait depuis le 4 février dernier que l’intérieur des Rockets n’a pas foulé les parquets, la faute à une cheville qui a vilainement tourné lors d’un déplacement à Memphis. Une grosse entorse qui devrait cependant bientôt faire partie du passé car selon le Houston Chronicle, Chris Bois s’est entraîné de manière complète mercredi et il n’a pas hésité à donner de la voix, preuve qu’il est vraiment chaud pour faire son retour. « Une semaine, peut-être un peu moins » a déclaré son coach Stephen Silas, qui attend sans doute que son joueur retrouve un peu de rythme avant de le remettre dans le grand bain. Mais ce qui est sûr, c’est que Wood va revenir avec de grosses intentions. Déjà, il aura à cœur de reprendre là où il s’est arrêté sur le plan individuel, c’est-à-dire en pleine ascension. Arrivé chez les Rockets au cours de la dernière intersaison pour 41 millions de dollars sur trois ans, l’ancien des Pistons a plus que confirmé les belles choses démontrées l’année dernière : 22 points, 10,2 rebonds et 1,5 contre de moyenne à presque 56% au tir dont 42% du parking en 2020-21, c’est très très sérieux et cela aurait pu lui permettre de participer au All-Star Game s’il ne s’était pas blessé quatre semaines plus tôt. Ensuite, collectivement, il veut aider les Rockets à retrouver le droit chemin, eux qui ont collectionné les défaites en son absence jusqu’à tomber à… l’avant-dernière place de l’Ouest.

« Je n’ai pas été All-Star. Mon équipe a perdu 13 fois de suite. Je n’ai pas aimé voir mon équipe perdre des matchs qu’elle aurait pu gagner. Je veux juste revenir sur le terrain et aider mon équipe à gagner des matchs pour tenter de faire un push vers les Playoffs. » – Christian Wood, via le Houston Chronicle

Parler de Playoffs alors que les Rockets sont désormais 14e de leur conférence avec un bilan de 11 victoires pour 23 défaites, ça semble un peu trop ambitieux mais faut pas oublier que Houston était sur une grosse dynamique juste avant la blessure de Christian Wood, avec sept victoires en huit matchs. Il reste du talent chez les Rockets et si ces derniers sont capables d’éviter un embouteillage à l’infirmerie, on se dit qu’ils peuvent redresser la barre. Après, comme toujours dans ce genre de situation, on se demande s’il ne vaudrait pas mieux lâcher la saison, prioriser les jeunots et se préparer en vue de la prochaine Draft, qui s’annonce bien remplie avec des prospects cinq étoiles comme Cade Cunningham, Jalen Green ou encore Jonathan Kuminga. Il faudra d’ailleurs particulièrement surveiller la franchise de Houston lors de la trade deadline (prévue le 25 mars), avec des joueurs comme Victor Oladipo et P.J. Tucker qui pourraient faire leurs valises. Autre élément à prendre en compte, le choix de premier tour des Rockets pour la Draft 2021 est impliqué dans un plan à 3 avec du swap potentiel impliquant le Thunder et le Heat (avec Oklahoma City qui tient les clés), mais il est protégé Top-4, ce qui signifie que la franchise de Houston gardera son pick original dans le cas où elle termine au sein des quatre premières places à la Loterie. Tout ça pour dire que les Texans auront de vrais choix à faire pour essayer de négocier au mieux l’ère post-Harden, mais Christian Wood n’est pas là pour se poser ce genre de questions. Ce qu’il veut, c’est contribuer, gagner des matchs et faire en sorte que les Fusées redécollent le plus vite possible.

En pleine galère, les Rockets devraient bientôt pouvoir compter sur le retour de Christian Wood. Il ne jouera pas ce soir à Sacramento pour le début de la deuxième partie de saison, mais peut-être qu’on le reverra sur les parquets ce week-end ou en début de semaine prochaine.

