Nikola Vucevic n’est peut-être pas près de quitter Orlando : le Magic veut le garder, le joueur s’y plaît, les planètes sont bien alignées

En début de semaine, on vous évoquait les mouvements susceptibles de se produire du côté du Magic, notamment celui de son pivot Nikola Vucevic. Bonne nouvelle pour les fans d’Orlando, le Vooch n’est peut-être pas près de quitter le royaume de Disney. La franchise semble tenir à lui et, réciproquement, le joueur se plaît bien là où il est.

« Nikola Vucevic restera en Floride et plus précisément à Orlando » (on vous voyait venir, les fans du Heat). C’est Marc Stein du New York Times qui annonce la couleur, car selon lui le Magic tiendrait à garder Nikola Vucevic dans ses rangs avant la trade deadline du 25 mars. Un grand NON envoyé à toutes les franchises qui souhaitaient recruter le Monténégrin pour se renforcer en vue des Playoffs, mais également un soulagement pour les fans d’Orlando qui pourront toujours profiter leur intérieur fétiche.

The Magic are sending strong signals they have no interest in trading All-Star center Nikola Vucevic before the March 25 trade deadline, league sources say — Marc Stein (@TheSteinLine) March 11, 2021

Alors, vraie annonce ou coup de bluff ? Le départ de Vucevic comme celui de Fournier est un marronnier qui revient à chaque trade deadline, mais cette année les signaux d’un départ du pivot n’ont jamais été aussi retentissants. Normal pour un joueur qui cumule 24 points et 11 rebonds de moyenne par match cette saison. Le Magic a déjà pensé très fort à se séparer de son pivot, et il n’a pas refusé les discussions avec d’autres franchises pour ce dossier. Ce virage annoncé publiquement par Marc Stein peut donc sembler comme un coup de bluff dans le but de recevoir de meilleures contreparties de la part des franchises intéressées par son pivot. Mais il est également possible que le Magic joue la carte de l’honnêteté en déclarant le Vooch intransférable. Mais dans ce cas, si l’on prend le message dans son entièreté, il faut souligner le fait que cette intransférabilité est valable seulement jusqu’à la fin de la saison. Le but serait donc de jouer à fond le reste de la saison et aller le plus loin possible malgré une actuelle quatorzième place à l’Est. Et après, on fera le bilan.

De son côté, le joueur ne semble pas nojn plus pressé de partir. Dans une interview récente donnée au Orlando Sentinel, il déclare « être bien où il est » et les performances en berne de son équipe ne le repoussent pas : « Quand j’ai prolongé avec le Magic, je savais que le process serait long et que l’on n’aurait pas une équipe taillée pour le titre tout de suite ». Il n’oublie pas, également, les absences de longue durée de Markelle Fultz et de Jonathan Isaac qui ont compromis la saison du Magic. Vous l’aurez donc compris, pour Vucevic, les résultats de son équipe ne sont pas un élément déterminant dans son choix. Il se plait à Orlando et si la franchise ne le trade pas, il ne s’efforcera aucunement de partir ailleurs, bien au contraire.

On se dirige donc plutôt vers un non-trade de Nikola Vucevic en amont de la trade deadline. Et ce malgré l’insistance apparente du Heat, des Spurs et des Celtics, entre autres. Même si on sait que la franchise aura toujours le dernier mot, ces communications interposées sont plutôt positives pour un statut quo à l’Amway Center.

