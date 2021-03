Nike Air Force 1 All Star : la paire est spectaculaire, comme quoi, All-Star et spectacle vont ensemble

Le modèle Nike Air Force 1 est déjà un grand classique dans le streetwear. Rajoutez-y le logo de la NBA et l’inscription All-Star et vous obtenez la Nike Air Force 1 All Star, un bijou en son genre.

Nike a sorti un modèle Air Force 1 All Star édition 2021. Heureusement que la marque à la virgule est là pour donner du baume au cœur par suite de ce GRAND, que dit-on, ÉNORME spectacle que fut le All-Star Game 2021. Le modèle historique de l’AF1 de Bruce Kilgore s’affiche aujourd’hui comme LA paire de chaussure la plus vendue de toute la marque et un incontournable. L’AF1 est ici revisitée sous un coloris noir sur le dessus et vert translucide pour la semelle. Les virgules de Nike sur les côtés se fondent et s’incorporent parfaitement dans le design de la paire. De plus, le marquage sur la languette et l’étiquette du talon, ainsi que l’insigne NBA sur le talon latéral, arborent eux une touche argentée. Il est important de noter l’effort et la réalisation de cet effet ce qui fait parfaitement ressortir ces points précis. La transition entre la semelle et le dessus est magnifique avec une tige noire contenant des ondulations plus brillante. Cette tige noire est complétée par le marquage D/MS/X sur le côté.

LA FICHE :

La grande-sœur : les Nike Air Zoom BB NXT. On retrouve ici sensiblement les mêmes coloris avec l’ajout du logo NBA et la mention « All-Star » comme demandé. Un certain chanteur a écrit un jour « TrashTalk influence le lifestyle, le lifestyle influence le Monde »… ou quelque chose de semblable.

On les imagine déjà à ses pieds : Payton Pritchard. Tout lui va à ce bonhomme.

L'occasion parfaite pour les porter : quand il faut aller expliquer à tes potes au terrain que les Nike Air Force 1 sont également conçues pour le basket et pas seulement pour le flow.

On aime : le logo NBA mention All-Star ajouté ! On l'avait réclamé, on l'obtient !

On aime moins : c'est plus difficile de les porter dans un ensemble de la vie de tous les jours.

La Nike Air Force 1 All Star est disponible sur le site de Basket4Ballers pour un prix de 119,90€. C’est un prix plus qu’intéressant compte-tenu de ses caractéristiques. En clair, cette paire est parfaite pour fit avec un beau maillot des Celtics, de Dallas version City ou bien encore de Memphis version City également pour aller tâter le cuir sur le playground du coin.

