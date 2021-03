Rookies 2021 : qui sont les cracks de 1ère année en NBA ? Apéro TrashTalk

Il y a une petite semaine, on avait mis la lumière sur les sophomores avec un petit Apéro maison. Aujourd’hui ? Place aux rookies, ces jeunots qui viennent de débarquer chez les grands et qui tentent de s’adapter à la NBA tout en montrant leurs talents.

Ici-même le lien censé accompagner absolument toutes vos journées

On le sait, la saison 2020-21 n’est pas une saison comme les autres, surtout pour les rookies. Habituellement, la classe biberon de la NBA a un peu de temps pour bien prendre conscience qu’elle débarque dans un nouvel univers. Mais en ce climat de COVID, tout a changé. Une reprise express, pas de Summer League, des camps d’entraînement raccourcis… bref, un contexte pas facile pour ces gamins qui viennent tout juste de passer chez les pros. Malgré tout, certains parviennent tout de même à s’illustrer cette saison. Ces gars-là, ils sont dans le « haut du panier », notre première catégorie pour classer les rookies de la cuvée 2020. Ensuite, place aux rookies « à surveiller », c’est-à-dire ces jeunots qui ont montré quelques petites choses intéressantes, avant de finir avec ceux qui galèrent un peu plus, même si la patience est évidemment de mise.

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie. Let’s go !