La NBA a dévoilé les maillots « Earned Edition » : quelques belles surprises, on n’a juste pas compris le délire du Heat de Los Angeles

Cette nuit, la NBA a fait paraître les maillots Earned Edition qui seront portés par seize des trente équipes de la Ligue. Certains modèles ont du chic alors que d’autres auraient mieux fait… de ne jamais voir le jour. Petit tour d’horizon de ces nouveautés, sortez vos billets, ou pas.

Parmi ces seize modèles, on a donc forcément des réussites et des ratés, mais on va commencer avec le positif, « selon nous ». Par exemple, les Blazers ont innové sur un modèle noir & gris qui sort des standards habituels de la franchise, à moins que la NBA n’ait juste oublié de mettre de la couleur sur ses visus. A l’inverse, les Bucks sont restés fidèles à leurs couleurs et leurs symboles et c’est plutôt, allez, réussi. Un maillot au vert rustique avec des cornes de daim sur les côtés, on a déjà envie de prendre un billet d’avion pour partir dans le Midwest. Celui des Lakers rappelle un peu le jersey Black Mamba Edition et c’était sûrement volontaire et le design dans son ensemble reste très correct. Mentionnons aussi de jolies perles comme le maillot du Magic (la combinaison logo + étoiles sur les côtés est une réussite) ou Les Pacers, qui ont joué la carte « à l’ancienne » et c’était bien tenté au vu du résultat.

On passe maintenant aux modèles « sobres mais efficaces ». Les Rockets ont allié le rouge et le noir et ça rend plutôt bien, les Nuggets ont joué la carte du minimalisme avec des couleurs autres que les leurs, pourquoi pas. Les Raptors ont de leur côté embrayé sur le mode scapulaire mais en osant des couleurs noires et violettes rappelant leur maillot historique et ça a l’air de plaire à la communauté Dinos.

Puis il y a ceux qui ne sont ni bons, ni mauvais, mais qui ne sortent pas trop de l’ordinaire. Hommage d’ailleurs aux Mavs qui sortent à quelques détails près le même maillot chaque année. Idem pour les Celtics, puisque la deuxième franchise la plus bankable en France n’aura pas brillé de mille feux dans cette édition. Et pour clôturer ce chapitre zone de confort, les Nets qui restent dans leur noir foncé habituel, une couleur bien sombre qui rappelle bien évidemment l’ambiance des soirées de James Harden.

Nous terminons ce tour d’horizon avec les modèles les moins foufous de la collection. Si le minimalisme a bien marché pour Denver, ce n’est pas le cas pour les Sixers dont l’ensemble n’offre pas un rendu dingue. Mention toutefois à l’aspect « rattachement à la ville » avec la Liberty Bell mise en avant. Les Clippers ont voulu jouer sur un gris qui rappelle la tapisserie de chez mémé, le Jazz opte pour un vert « extra-terrestre » qui ne lui colle pas trop. Et on termine avec le maillot du Heat qui fait… débat. Certains aiment ce jaune doré et d’autres trouvent ça assez horrible et en tout cas, la version 2021 fait BEAUCOUP moins l’unanimité que l’édition Miami Vice.

Voici donc les seize nouveaux maillots de la Earned Edition 2021. Globalement, cette collection aura été une réussite. Bien sûr, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, chacun a son avis, mais on en a quand même vu des bien pires dans l’histoire récente de la NBA, ne nous mentons pas.