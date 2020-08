Les Playoffs commencent dans une semaine, c’est l’heure de faire un point : classements, enjeux, questions, c’est par ici !

Nous sommes le lundi 10 août. Dans une semaine, les Playoffs NBA débutent, et même si cette phrase semble improbable, c’est l’occasion parfaite pour faire un point avant les derniers matchs de saison régulière. Qu’est-ce qu’on sait ? Qu’est-ce qui reste à définir ? Allez, on jette un œil.

Ce que l’on sait

Les Lakers au top de la Conférence Ouest

Si les Lakers peinent à convaincre depuis la reprise de la saison régulière à Orlando, ils ont au moins assuré la première place de la Conférence Ouest. En effet, la bande à LeBron James ne peut plus être rattrapée par la concurrence, et elle affrontera donc le vainqueur du play-in tournament qui se déroulera le week-end prochain.

Le podium de la Conférence Est est dans la boîte

Dans l’autre conférence, Milwaukee a également sécurisé sa première place, et les hommes de Mike Budenholzer sont même assurés de terminer avec le meilleur bilan de la NBA pour une deuxième saison consécutive. Outre le leader, on connaît également l’ordre de ses poursuivants, puisque le podium est d’ores et déjà défini. Les Raptors termineront à la même place que l’an dernier, c’est-à-dire derrière Milwaukee, tandis que Boston finira troisième.

Il y aura un play-in tournament à l’Ouest, mais pas à l’Est

Nouveauté de cette fin de saison pas comme les autres, le play-in tournament fera ses débuts le samedi 15 août prochain avec un premier match, et potentiellement un second le lendemain. Il opposera le huitième de l’Ouest au neuvième, et ça s’annonce assez épique, peu importe les équipes qui y participeront. Dans la Conférence Est par contre, le tournoi play-in n’aura pas lieu, car l’écart entre le huitième (Orlando, bilan de 32-29) et le neuvième (Washington, 24-46) est largement supérieur à la limite des quatre matchs.

On connaît déjà deux affiches de Playoffs

À une semaine du début des Playoffs, deux affiches sont déjà connues dans le tableau de la Conférence Est. Étant donné que le podium de cette dernière est fixé et que l’ordre des deux équipes fermant le Top 8 est défini, on peut en déduire que Milwaukee affrontera Orlando au premier tour, tandis que Toronto jouera contre Brooklyn. Les Nets ont effectivement verrouillé la septième place hier grâce à leur succès contre les Clippers, pendant qu’Orlando a enchaîné une quatrième défaite de suite.

Trois équipes peuvent commencer à faire leurs valises

22 équipes sur 30 sont arrivées chez Mickey pour reprendre la saison dans la bulle floridienne, il n’en reste désormais plus que 19 en course. Après les Wizards, éliminés depuis le jour où ils sont arrivés à Orlando vu leur effectif, c’est New Orleans et Sacramento qui peuvent commencer à faire leurs valises. Avec la victoire de Portland face aux Sixers et la défaite des Pelicans contre les Spurs, ces deux équipes ne peuvent plus se qualifier pour le tournoi play-in à l’Ouest.

Ce qui reste à définir

Le huitième et dernier qualifié pour les Playoffs à l’Ouest

Ça sera la grosse storyline de la dernière semaine de la saison régulière. Qui va décrocher le dernier ticket pour les Playoffs et affronter les Lakers au premier tour ? Le suspense reste entier, et quatre équipes vont se disputer le droit de jouer le play-in tournament le week-end prochain, à savoir Memphis, Portland, San Antonio et Phoenix. Ça promet une grosse bataille et on ne devrait pas s’ennuyer ces prochains jours.

L’ordre 2-7 de l’Ouest

Autre bataille intéressante de cette fin de régulière, celle pour les meilleures places à l’Ouest. Alors évidemment, sans avantage du terrain, l’importance du classement final est toute relative, mais ça peut compter pour les équipes qui veulent éviter tel ou tel adversaire à cause d’un match-up défavorable. On pense par exemple au Jazz, qui aimerait sans doute prendre une route différente des Rockets de James Harden et Russell Westbrook après deux éliminations consécutives contre Houston, en 2018 et 2019. Parmi les belles affiches à venir, on surveillera notamment le Nuggets – Clippers de mercredi, car Denver peut encore prendre la place de dauphin des Lakers pour affronter les Mavericks au premier tour, eux qui vont très certainement terminer septièmes au classement. Après, vu le niveau actuel de Luka Doncic, pas sûr que ça soit une bonne idée d’affronter Dallas en ce moment.

L’ordre 4-6 de l’Est

Dans la Conférence Est, le milieu du Top 8 est également à définir. Une course à trois entre Miami, Indiana et Philadelphia. Ici, l’objectif sera principalement d’éviter la sixième place, synonyme d’un premier tour contre Boston. Chaud. Et bonne nouvelle, on aura droit à deux confrontations directes entre le Heat et les Pacers sur cette dernière semaine, de quoi mettre le feu aux poudres, surtout quand on se souvient de la grosse embrouille entre Jimmy Butler et T.J. Warren. Du côté des Sixers, actuellement sixièmes, la fin de saison s’annonce compliquée avec l’absence de Ben Simmons et les bobos de Joel Embiid.

Voilà, vous savez tout avant cette dernière semaine de saison régulière, qui promet d’être riche en rebondissements même si de nombreuses équipes vont probablement faire souffler leurs cadres histoire d’aborder les Playoffs au taquet.