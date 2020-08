La course aux Playoffs : le podium est connu à l’Est, on commence à y voir plus clair

Nouveau délire cette saison pour la NBA, et en même temps la pauvre a fait comme elle pouvait. Huit matchs par franchise afin de se placer ou non pour le sprint final, et nous on fait le point, chaque matin, sur qui a assuré et qui a chié dans la colle, sur qui devra se retrousser les manches et qui dort sur un matelas épais. Let’s go ? Let’s go.

Les classements après les matchs de la nuit

Bonne opération du jour – Thunder, Blazers, Spurs, Rockets et « Nets » : petits guillemets pour les Nets car si la win face aux Clippers fait du bien au moral et valide quasiment la septième place pour les homme de Jacque Vaughn, pas sûr que la perspective de jouer les Raptors au premier tour ne soit vraiment une bonne nouvelle. Disons qu’au lieu de perdre 4-0 avec un écart moyen de 25 points… ils perdront 4-0 avec un écart moyen de 18 points, on se motive comme on peut. A l’Ouest ? C’est un peu plus foufou avec les victoires utiles des Rockets ou du Thunder, alors que celles de San Antonio et Portland sont essentielles dans la course au play-in tournament. On se dirige tranquillement vers un scénario se dessinant lors de la dernière soirée de régulière, préparez les brumisateurs.

Mauvaise opération du jour – Grizzlies, Pelicans, Kings, Magic et Sixers : bye-bye les King et les Pelicans, c’était très agréable de vous voir à Orlando (pas du tout). Deux équipes en moins dans la course donc, alors que les Grizzlies ont redémarré la marche arrière en perdant face aux Rators et voient plus que jamais la meute se rapprocher à grands pas. A l’Est ? Le Magic était décimé et a gagné le droit d’aller se jeter dans la gueule des Bucks au premier tour, alors que les Sixers ont perdu Joel Embiid et vivent décidément un été bien compliqué.

Les affiches du soir

Suns – Thunder

Jazz – Mavericks

Bucks – Raptors

Heat – Pacers

Lakers – Nuggets

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Bucks – Magic

Raptors – Nets

Celtics – Sixers

Heat – Pacers