Chaque année, c’est le même refrain. Ambitieux, le Jazz veut franchir un cap en Playoffs, mais finit par se planter de façon spectaculaire avant le stade des finales de conférence. Et en 2022, c’est carrément au premier tour que les hommes de Quin Snyder sont tombés.

Bojan Bogdanovic avait la possibilité d’enfiler le costume de sauveur dans les ultimes instants du Game 6 à Utah, lui qui possédait la balle de match au buzzer alors que le score indiquait 98-96 pour Dallas. Système parfaitement exécuté, feinte du tir inspirée, et puis… la briquasse. Dans un silence de plomb, la saison du Jazz vient de s’achever brutalement alors qu’Utah était passé favori contre Dallas suite à la blessure de Luka Doncic. Oui, pendant la moitié de la série, les Mavericks ont dû faire sans leur MVP et le Jazz a quand réussi l’exploit de s’incliner, la faute notamment à une défense qui se fait fumer toujours de la même manière (pénétration, kickout, ficelle) et une adresse à 3-points qui a disparu au pire moment. Cette nouvelle élimination prématurée s’inscrit parfaitement dans la lignée des précédentes, le Jazz étant désormais sur six défaites consécutives avant le stade des finales de conf’. On se rappelle très bien de celle de l’an passé contre les Clippers, quand Utah – meilleure équipe de la régulière – menait 2-0 dans la série avant de s’incliner quatre fois de suite alors que Kawhi Leonard était indisponible pour la fin de la série (Donovan Mitchell et Mike Conley étaient également diminués, mais ça reste un gros fail). On se souvient également de ce 3-1 lead perdu dans la bulle contre les Nuggets en 2020, qui doit encore rester en travers de la gorge des Mormons. Bref, ça fait vraiment beaucoup et ça sent clairement la fin de cycle du côté de Salt Lake City aujourd’hui.

MAVS HANG ON pic.twitter.com/qniROQ66a1 — NBA on TNT (@NBAonTNT) April 29, 2022

Cette année, le Jazz n’a jamais vraiment réussi à redevenir cette redoutable machine qu’on a pu voir en régulière la saison passée. Au contraire, c’était une campagne faite de hauts et de bas et marquée notamment par plusieurs polémiques autour du duo Donovan Mitchell – Rudy Gobert. On n’a pas oublié l’épisode où Rudy a mis tout le monde on the spot publiquement pour dénoncer le manque d’efforts défensifs du groupe, ni le nombre de fois où Spida a préféré finir en solo plutôt que de servir le pivot français. Autant d’éléments qui nous laissent penser que la prochaine version du Jazz sera bien différente de celle qu’on a aujourd’hui, et pas uniquement au niveau des maillots. Que vont faire le proprio Ryan Smith et son copain Danny Ainge pour changer la trajectoire de la franchise ? Est-ce que Quin Snyder sera encore sur le banc d’Utah l’an prochain ? Est-ce que c’est la fin du tandem Mitchell – Rudy ? Autant de questions qui pèsent très lourd aujourd’hui et dont on a hâte d’avoir les réponses. En tout cas, ce qui est certain, c’est que le Jazz avait abordé cette saison 2021-22 avec comme seul et unique objectif d’intégrer au moins le Final Four NBA, on peut dire qu’ils se sont plantés en beauté. Encore.

La saison sans panache du Jazz est déjà terminée, et on a presque envie de dire tant mieux tellement cette team fut frustrante à suivre. Quand vous êtes incapable de profiter de la blessure d’un joueur du calibre de Luka Doncic, vous ne méritez tout simplement pas mieux qu’une élimination au premier tour des Playoffs. Allez, qu’on passe à autre chose, ça suffit.