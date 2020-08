Officiel : on aura droit à un tournoi play-in avant les Playoffs, reste à voir qui participera à cette nouvelle expérience

La saison régulière s’achève vendredi et dans exactement une semaine, les Playoffs NBA 2020 vont démarrer. Mais avant le début des hostilités, on aura droit à une nouveauté, avec le tournoi play-in pour déterminer le huitième et dernier qualifié dans la Conférence Ouest. C’est officiel, samedi prochain, il y aura du basket, et peut-être même le dimanche.

Bon, on le savait déjà vu à quel point le classement est serré à l’Ouest derrière Dallas, le septième. Mais c’est désormais une certitude. Parfois mentionné dans les potentielles innovations de la NBA version Adam Silver, un tournoi play-in va bien avoir lieu cette année. En effet, comme l’écart entre le huitième et le neuvième sera obligatoirement inférieur à quatre matchs à la fin de la saison régulière, on va pouvoir découvrir ce concept en live. L’arrivée du COVID-19 a complètement chamboulé le calendrier habituel de la saison NBA mais elle a aussi ouvert la porte à des expériences nouvelles, car il a fallu s’adapter au mieux pour terminer cette campagne 2019-20 dans de bonnes conditions. Et si la Ligue n’est pas allée jusqu’à organiser des Playoffs en mode 1-16 (dommage…), le tournoi play-in va apporter cette dose de nouveauté au format classique qu’on connaît tous. On vous rappelle rapidement le principe du jeu, car y’a moyen de se perdre en route si ce n’est pas clair dans la tête. Le tournoi play-in va opposer le huitième du classement au neuvième, avec comme objectif de décrocher la dernière place qualificative en Playoffs à l’Ouest. Un premier match aura lieu, et si le huitième l’emporte, il gagnera son ticket pour affronter les Lakers au premier tour. Par contre, si le neuvième gagne cette première rencontre, on aura droit à une deuxième opposition, et le vainqueur de cette dernière se qualifiera pour la post-season. Autrement dit, le huitième possède deux chances pour gagner un match, tandis que le neuvième devra gagner les deux.

D’après ESPN, la première rencontre aura lieu le samedi 15 août à 20h30 heure française, soit un jour après la fin de la saison régulière. Le potentiel deuxième match se déroulera le dimanche 16 août, à 22h30 HF, alors que les Playoffs débuteront le lundi 17. Niveau dates et horaires, nous sommes fixés. Maintenant, reste à voir qui participera à cette nouvelle expérience. Pour les Pelicans et les Kings, c’est définitivement mort, les deux équipes étant officiellement éliminées de la course aux Playoffs. Tout va se jouer entre Memphis (8è, bilan de 33-38), Portland (9è, 33-39), San Antonio (10è, 31-38) et Phoenix (11è, 31-39). Quatre équipes pour deux places, ça va se fighter sévère dans les jours à venir. Les Grizzlies ont encore deux matchs au programme face à des cadors de la Conférence Est, à savoir Boston et Milwaukee. Cependant, ces deux équipes n’ont plus rien à jouer, ce qui pourrait permettre à Ja Morant et Cie de prendre un match ou deux. Pour les Blazers, il y a les Mavericks et les Nets au programme, ça peut finir à 2-0, surtout si Damian Lillard continue de se venger après sa fin de match ratée contre les Clippers. Les Spurs – vainqueurs des Pels hier – affronteront eux les Rockets et le Jazz, deux formations qui se battent au milieu du Top 8 de l’Ouest, tandis que les Suns – seule équipe invaincue de la bulle – vont affronter le Thunder, des Sixers décimés par les blessures et des Mavericks sûrement abonnés à la septième place. Honnêtement, on se dit que Phoenix a une chance de faire un parcours parfait.

Comme la NBA a bien fait les choses, aucune des quatre équipes en course pour la huitième place ne jouera lors de la dernière journée de saison régulière vendredi prochain. Pas de back-to-back donc, ou de back-to-back-to-back. Allez, réservez votre 15 août, on se frotte déjà les mains !

Source texte : ESPN