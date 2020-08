NBA Top 10 du jour : Rudy Gay qui tape un poster, en 2030 cette phrase existera toujours

Qui dit retour de la NBA dit retour de vos Top 10 ou Top 5 matinaux. Envoyez la dose quotidienne de bonheur, ça passe toujours entre deux biscottes.

Alala Rudy Gay. 34 ans dans une semaine, en NBA depuis 2006, mais toujours là quand il s’agit de victimiser ses adversaires à travers des tomars bien sales. Aujourd’hui, c’est le rookie des Pelicans Jaxson Hayes qui prend cher avec un dunk à deux mains sur la tronche. Prends-ça gamin ! Cependant, malgré sa violence, le poster de Rudy n’est pas numéro un du classement. Car tout en haut, on a le phénomène des Grizzlies Ja Morant, encore une fois. Si Memphis continue de perdre, le futur Rookie de l’Année continue de faire le show, en concluant un alley-oop en haute altitude sur une passe de De’Anthony Melton. Dans ce Top 10, vous retrouverez aussi du Damian Lillard et du Jayson Tatum, présents à plusieurs reprises.

Allez, on reprend doucement nos petites habitudes, nos petites vidéos du matin, et on se donne donc rendez-vous dès ce soir 20h30 pour manger encore plus sale. Quel mois d’août bon sang, quel mois d’août.