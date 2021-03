Kevin Durant n’est toujours pas prêt à revenir : pas de problème, Bruce Brown est là pour tenir la baraque

Absent pendant plusieurs rencontres avant le All-Star Break et également sur la touche pour le match des étoiles malgré son statut de capitaine, Kevin Durant n’est pas encore en état de retrouver les parquets. Et on commence vraiment à se demander quand est-ce qu’on le reverra…

Si vous espériez voir Kevin Durant de retour après la trêve du All-Star Weekend, on vous prévient tout de suite, va falloir patienter. Si l’on en croit Malika Andrews d’ESPN, KD ne participera pas à la rencontre face aux Celtics ce jeudi, la première de la deuxième partie de saison pour les Nets. Comme d’hab, c’est toujours l’ischio-jambier qui représente la cause de son absence, comme lors des neuf précédentes rencontres ratées par Durant. Cela fait maintenant quasiment un mois que l’ami Kevin n’a pas disputé le moindre match, sa dernière apparition remontant au 13 février dernier et un déplacement du côté de San Francisco pour un affrontement contre son ancienne équipe des Warriors. Et visiblement, d’autres forfaits vont s’ajouter dans les jours à venir puisque Durant doit passer des examens supplémentaires la semaine prochaine pour faire le point et essayer de déterminer une date de retour. De plus, comme l’indique Malika Andrews, qui cite les propos du coach de Brooklyn Steve Nash, il faut également s’attendre à une période de préchauffage une fois qu’il sera en état de reprendre l’entraînement en cinq contre cinq. Autrement dit, les Nets vont vraiment y aller doucement avec leur superstar, ce qui est parfaitement logique quand on connaît les objectifs de Brooklyn et la manière avec laquelle les Nets se débrouillent dans Durant.

Kevin Durant is out tomorrow against the Celtics, the Nets say. It is the 10th consecutive game he has missed with a hamstring strain. — Malika Andrews (@malika_andrews) March 11, 2021

La priorité pour les Nets, c’est bien évidemment d’avoir un KD au top une fois que la fin de saison et les Playoffs approchent. La franchise de Brooklyn veut jouer le titre et pour ça, elle veut voir Durant au maximum de ses capacités, sans bobo. Les Nets ont aujourd’hui le luxe d’avoir un énorme Big Three qui permet à Kevin de prendre son temps pour se soigner sans qu’il y ait un mauvais impact sur les résultats. Le bilan de Brooklyn sans KD lors des neuf derniers matchs ? Huit victoires, une défaite. Tranquille. Quand vous avez un James Harden en mode MVP, un Kyrie Irving qui fait des misères à tout le monde et un Bruce Brown qui se prend pour le GOAT, le basket devient assez facile. Aucune urgence donc. Par contre, faudrait pas non plus que ça se prolonge pendant trop longtemps. Si on a vu en début de saison que KD pouvait revenir direct en bombe après une longue absence, la fin de saison va arriver assez vite et les Nets ont toujours des automatismes à construire. Pour une équipe comme Brooklyn qui a connu beaucoup de changements et qui est dans l’année I de son championship project, la saison régulière est toujours importante afin que chacun puisse prendre ses marques, de la plus grande superstar jusqu’au dernier role player. À l’heure de ces lignes, Durant, Harden et Irving n’ont joué que sept matchs ensemble. Certes ils ont cartonné (cinq victoires pour deux défaites), mais ça fait pas beaucoup et puis plus généralement, les Nets ont déjà utilisé vingt starting lineups différents depuis le début de la saison. Ça par contre, ça fait beaucoup.

Les Nets tournent bien sans Kevin Durant, et KD va continuer de prendre le temps qu’il faut pour bien soigner son bobo. Difficile de se prononcer sur la date d’un retour pour l’instant, on devrait logiquement en savoir plus la semaine prochaine.

