Sophomores 2021 : qui sont les cracks de 2ème année en NBA ? Apéro TrashTalk

Chaque année, on s’intéresse particulièrement à la course au titre de Rookie de l’Année, mais n’oublions pas non plus les joueurs de deuxième année qui tentent de monter en puissance en NBA. Ça tombe bien, on a décidé de faire un petit Apéro spécial sophomores aujourd’hui histoire de remettre un peu la lumière sur eux.

C’est toujours intéressant de voir comment les jeunots évoluent après une première campagne chez les grands. Encore plus quand on parle d’une classe qui contient des grands noms comme Zion Williamson et Ja Morant, mais aussi des pépites qui montent comme R.J. Barrett, De’Andre Hunter, Tyler Herro et Cie. Y’a du beau monde, certains progressent bien, d’autres ont un peu plus de mal, on en connaît même qui sortent un peu de nulle part. Pas mal de choses à dire donc sur la classe de Draft 2019. Au programme de l’Apéro du jour, trois parties : le haut du panier, qui contient évidemment les jeunots qui assurent, le panier du milieu, destiné aux joueurs qui ont du potentiel mais qui doivent encore nous montrer des trucs, et enfin le panier du fond, rempli par des garçons un peu en galère. Bien évidemment, on ne va pas passer les 60 joueurs de la Draft en revue, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez de quoi manger.

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie. Let’s go !