Steve Nash et Quin Snyder élus coachs du mois de février : grande première pour Stevie, back-to-back pour Snyder, et c’est pas volé

En plus de la révélation des rookies et des joueurs du mois, la NBA a nommé ses deux coachs pour février. Ce mois-ci, ce sont Quin Snyder à l’Ouest et Steve Nash à l’Est qui ont été les heureux élus. Pour le coach du Jazz, c’est sa deuxième nomination d’affilée. Il est donc le seul coach à l’Ouest à avoir obtenu ce titre honorifique cette saison. Pour Steve Nash, il récolte pour la première fois cette récompense en seulement deux mois de carrière en tant que coach, ce qui est un bon ratio en somme.

Leader indétrônable à l’Ouest, le Jazz est bien évidemment l’une des équipes les plus solides de la Ligue. Il compte le meilleur bilan du championnat, en restant sous le seuil des dix défaites après plus de deux mois de compétition. Durant ce mois de février, l’équipe peut se vanter d’avoir fait chuter une bonne partie des prétendants au titre (Lakers, Sixers, Bucks, Clippers…), dont une victoire nette et sans bavure contre LeBron James et ses copains. En définitive, la franchise a terminé l’exercice de février avec douze victoires pour deux défaites. Une récompense donc totalement méritée pour Quin Snyder. Le coach du Jazz a maintenu son équipe au top des deux côtés du terrain, montant cette dernière au troisième rang de l’offensive rating tout en étant deuxième au defensive rating. Le projet de jeu qu’il installe depuis plusieurs années à Salt Lake City a pris une nouvelle dimension cette saison et ça ne s’arrête pas.

Congrats to Coach Snyder on winning Coach of the Month in the Western Conference for February. Back-to-back 🖤https://t.co/YLhe3jigXU pic.twitter.com/p9CVih8V7Y — utahjazz (@utahjazz) March 2, 2021

Du côté de l’Est, c’est un petit nouveau qui se voit recevoir cette récompense. Steve Nash, à peine deux mois sur les bancs qu’il obtient déjà un titre de coach du mois. On a vu pire comme début de carrière, non ? C’est d’ailleurs la première fois depuis 2014 qu’un coach des Nets reçoit cette distinction. Malgré un Big Three pas encore au complet, il réussit à faire jouer ensemble ses deux stars James Harden et Kyrie Irving tout en mettant les role players dans de bonnes dispositions. Il a d’ailleurs le mérite d’avoir fait revenir le Barbu dans une forme MVPesque. Avec les Nets, il clôt un bilan de février à neuf victoires pour quatre défaites, soit le meilleur du mois à l’Est devant… leurs voisins les Knicks (désolé Thibs). Brooklyn a notamment enchaîné huit victoires d’affilée entre le 10 et le 25 février sous l’impulsion d’une attaque totalement inarrêtable malgré l’absence de Kevin Durant. Parmi les victimes, quelques poids lourds de la Ligue là aussi, dont les Lakers, les Clippers et les Suns. Si l’on en croit les données de NetsDaily, Nash devient le troisième coach de l’histoire des Nets à obtenir la récompense de coach du mois lors de sa saison rookie, après Jason Kidd et Lawrence Frank.

▪️ 8x All-Star

▪️ 7x All-NBA

▪️ 3x Player of the Month

▪️ 2x MVP

▪️ Basketball Hall of Famer ..and now…@SteveNash: EASTERN CONFERENCE COACH OF THE MONTH pic.twitter.com/tN06ZBu91d — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) March 2, 2021

Ce mois-ci, la NBA a donc récompensé deux coachs qui ont littéralement roulé sur toute la NBA. On peut d’ailleurs facilement pronostiquer que l’un comme l’autre auront de fortes chances d’obtenir une nouvelle fois cette distinction durant la saison, et pourquoi pas celle du coach de l’année, qui semble d’ores et déjà réservée à Snyder. Voyons comment les choses évolueront pour nos deux larrons, la saison est encore longue.

Source texte : Twitter Jazz et Nets, Nets Daily