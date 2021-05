Terry Stotts et Tom Thibodeau élus coachs du mois de mai : l’un a présenté le play-in à LeBron James, l’autre est un faiseur de miracles

La NBA a annoncé son traditionnel lot de récompenses du mois. Chez les coachs, c’est Terry Stotts et Tom Thibodeau qui ont raflé la mise. Deux entraîneurs fraîchement qualifiés pour les Playoffs, dont une des plus belles stories de cette cuvée 2020-21.

Comment ne pas récompenser à l’Ouest, celui qui s’est offert le scalp des Lakers et qui a envoyé LeBron James dans l’enfer du play-in, soit ce que le King souhaitait éviter à tout prix. Trêve de taquinage, c’est donc Terry Stotts, entraîneur des Blazers, qui a reçu le titre de coach du mois de la Conférence Ouest. Un finish de régulière exceptionnel, à savoir sept victoires pour deux petites défaites sur le mois de mai, et Stotts et ses hommes ont terminé l’exercice 2020-21 à la sixième place directement qualificative pour les Playoffs. Derrière eux les Lakers, septièmes avec le même bilan mais pas le même tie-breaker du fait notamment d’une débâcle le 7 mai avec 38 points de Lillard. Il ne fallait pas non plus trembler des genoux sur le dernier match face aux Nuggets, puisqu’une défaite dans le même temps qu’une victoire des Lakers (ce qui s’est produit) et Portland allait illico en play-in. Heureusement pour eux, la bande à Dame Time a pris ça pour une finale et a roulé sur la bande à Nikola Jokic. Un moyen d’annoncer la couleur pour l’équipe de Terry Stotts puisque Denver sera tout simplement son adversaire au premier tour de la postseason. Bref, bravo Terry, tu le mérites.

7-2 record in May. Coach Stotts has been named the @NBA Western Conference Coach of the Month. Congrats, Coach!https://t.co/lo8KUzps3s pic.twitter.com/W0w9MfNNuX — Portland Trail Blazers (@trailblazers) May 17, 2021

Tom Thibodeau est très clairement plus qu’un coach du mois. Mais sur celui de mai, il faut dire que ses Knicks ont été sacrément efficaces et surprenants d’abnégation puisque la Grosse Pomme a obtenu six victoires, bouclant un pari totalement impronosticable en début de saison : accrocher le top 4 de l’Est. Sur ce finish de régulière, New York avait en plus la lourde tâche de devoir mettre les Hawks et le Heat dans le rétro, en sachant que les deux cylindrées lui collaient aux basques. Thibodeau a trouvé la formule chimique permettant de sublimer son effectif. Les Julius Randle, a.k.a le maire de New York, R.J Barrett et autre Nerlens Noel se sont transcendés encore plus qu’à l’accoutumée sous les ordres d’un homme dont on a l’impression que c’est un travail de longue haleine qui paye. Spoiler : c’est en fait la première année de TT avec les Knicks. La victoire contre les Clippers le 9 mai avec un Derrick Rose so 2011 est à l’image de ce que les Knicks sont sous le coach de 63 ans : en confiance.

𝗦𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲𝘀 𝗰𝗮𝗻𝗻𝗼𝘁 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺 𝗶𝗳 𝗵𝗲 𝘀𝗺𝗶𝗹𝗲𝗱 𝘂𝗽𝗼𝗻 𝗵𝗲𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝗻𝗲𝘄𝘀. Congrats, Coach! 😂 pic.twitter.com/X0Jm2IzQRC — x – NEW YORK KNICKS (@nyknicks) May 17, 2021

Un beau petit duo de tacticiens que nous avons là. Coach du mois de mai, on vous l’accorde, c’est plutôt coach des quinze derniers jours mais quinze jours extrêmement importants puisque fin de saison régulière = stress + intensité + bonnes décisions à prendre. Nos deux récompensés n’ont pas tremblé et c’est d’autant plus louable.

Source texte : NBA.com