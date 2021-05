Le play-in tournament, pour ou contre ? Cinq raisons qui font du play-in la pire idée du siècle

C’est l’un des plus gros débats qui animent l’actualité NBA à l’approche des Playoffs. Le play-in tournament, vous êtes plutôt pour ou contre ? Entre, d’un côté, une fin de saison régulière palpitante grâce au play-in, et de l’autre, les critiques de LeBron James ou Luka Doncic, il y a des arguments pour chaque point de vue. Et ça mérite bien qu’on s’y penche sérieusement. Après les points forts du play-in tournament, voici les cinq raisons qui font du play-in la… pire idée du siècle.

🗣️ "Comment ça marche, le NBA Play-in Tournament 2021 ?" Explications en vidéo, en 90 secondes chrono ! ✌️❤️ pic.twitter.com/YKiNCMif35 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2021

Parce que la tradition, c’est important

Les Playoffs NBA, ça correspond aux huit meilleures équipes de chaque conférence à la fin de la saison régulière, avec le vainqueur de l’Ouest qui rencontre le vainqueur de l’Est en Finales, point barre ! Cela fait des années que c’est comme ça, pourquoi s’emm*rder avec cet espèce de mini-tournoi entre équipes du ventre mou qui ne fait que compliquer la fin de saison ? Vous voulez pas non plus mélanger les conférences pendant qu’on y est ?! Un peu de respect pour les traditions s’il vous plaît. La richesse de la NBA, c’est aussi son histoire. Si on commence à tout changer, on ne va plus s’y retrouver.

Parce que ça donne des nœuds au cerveau

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Donc maintenant, si on comprend bien, on a quatre équipes dans chaque conférence qui participent au play-in tournament, du spot 7 à 10. Du coup, on a le septième qui rencontre le dixième c’est ça ? Genre comme en Playoffs avec le plus fort qui rencontre le plus faible. Ah ça marche pas comme ça en fait ? Mais c’est quoi le système alors ? On nous dit dans l’oreillette que le septième rencontre le huitième, et que le neuvième affronte le dixième. Le vainqueur du match 7-8 prend la septième place en vue des Playoffs, tandis que le perdant rencontre le gagnant de 9-10 pour la huitième place de la conférence. Euh d’accord, mais y’a moyen de réexpliquer parce qu’on a perdu le fil…

Bref, un poil compliqué à comprendre ce play-in, surtout pour les non-initiés. On risque d’en perdre certains en route, anciens comme nouveaux.

Parce que jouer sa qualif’ sur un ou deux matchs après une longue saison, c’est nul

« Je ne comprends pas l’idée du play-in. Tu joues 72 matchs pour aller en Playoffs, et tu perds peut-être deux matchs d’affilée et tu te retrouves en dehors des Playoffs. Je n’en vois pas l’intérêt. » Le timing de la décla de Luka Doncic il y a quelques semaines n’était pas idéal mais sur le fond, le prodige slovène soulève un vrai point. Si le play-in tournament sert à donner les deux derniers tickets pour les Playoffs, pourquoi est-ce qu’on se fait iech avec une saison régulière interminable ? Si 82 ou 72 matchs ne suffisent pas à départager des équipes, autant les faire jouer 300 fois par an. Là, avec le play-in tournament, une équipe pétée pendant la saison régulière (qui termine dixième de conférence) peut potentiellement se qualifier à la place d’une équipe bien supérieure (genre septième de conférence) grâce à un mini-tournoi où tout peut arriver et qui n’est donc pas vraiment représentatif des forces en présence. Pas top niveau éthique sportive. Il faudrait au moins mettre une limite de matchs d’écart après le Top 6 pour éviter des scénarios trop extrêmes, comme c’était le cas à la fin de la saison 2019-20. Un play-in tournament d’accord, on peut l’accepter, mais uniquement entre des équipes possédant un bilan relativement similaire car sinon, c’est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Et puis dernier petit élément à ne pas oublier, avec le système actuel du play-in, le premier de chaque conférence est également la dernière équipe à connaître son adversaire du premier tour des Playoffs, un adversaire qui aura eu moins de repos que le leader avant la série. Vraiment chelou tout ça.

Parce qu’il y a déjà assez de matchs comme ça

Des matchs, encore des matchs. On adore regarder la NBA hein, mais à un moment donné ça va se transformer en overdose pour tout le monde. 72 rencontres de saison régulière cette année, 82 en temps normal, avec des séries de Playoffs au meilleur des sept matchs ensuite, et on rajoute encore un mini-tournoi au milieu de tout ça ?! Déjà, on aimerait pouvoir profiter de quelques rares nuits de sommeil avant d’enchaîner les nuits blanches en Playoffs mais surtout, ça risque d’user encore plus les joueurs. Le rythme est déjà très soutenu comme ça, en particulier cette année avec le contexte COVID et le calendrier condensé, y’a des blessures de partout et le load management a fait grand bruit ces dernières saisons. Alors pas sûr que rajouter des matchs soit le bon plan. Parfois, la fin de la régulière peut permettre à certaines équipes de faire souffler leurs joueurs, c’est désormais beaucoup moins le cas car le play-in tournament rajoute beaucoup d’enjeux à différents étages du classement.

Parce que les champions en titre pourraient sauter avant même les Playoffs

Si le play-in tournament peut sauver une équipe plombée par des circonstances défavorables en ouvrant une petite porte vers les Playoffs à un dixième de conférence (genre les Wizards), il peut aussi représenter le pire cauchemar d’un candidat au titre comme les Lakers, qui sont aujourd’hui plus que jamais sous la menace du play-in à cause des blessures de LeBron James et Anthony Davis. Dans le format classique, les champions en titre – actuellement sixièmes à l’Ouest – seraient quasiment assurés de participer aux Playoffs et pourraient ainsi terminer la saison régulière de façon plus sereine, tout en laissant LBJ et AD aux petits soins avant le début des choses sérieuses. Sauf que là, y’a moyen que les Lakers se retrouvent dans des matchs à élimination bien flippants, des matchs qui pourraient coûter cher au champion surtout si LeBron et Davis ne sont pas au top physiquement. Vous imaginez si les Lakers ne participent pas aux Playoffs ? Les champions en titre ? Bronbron et AD ? Qu’on les aime ou pas, la postseason sans la franchise pourpre et or, ce n’est pas une vraie postseason. Les audiences TV risquent de souffrir.

Le play-in tournament est loin de faire l’unanimité, et les arguments allant à l’encontre de ce dernier sont tout à fait recevables. Le concept n’est pas parfait, loin de là, mais on préfère prévenir ceux qui en sont allergiques. Vu comment se déroule la fin de la saison régulière, il semble destiné à rester.

Le play-in tournament : Pure idée !

Beurk !

C'est quoi ?

La réponse D View Results