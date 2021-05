Stephen Curry et Russell Westbrook élus joueurs du mois : quand sublime rime avec historique, voilà ce que ça donne

Vu que la saison régulière finissait seulement mi-mai, la NBA a décidé d’élire les deux joueurs du mois sur cette seule quinzaine. Sans surprise, Stephen Curry et Russell Westbrook sont sortis du chapeau d’Adam Silver pour la dernière récompense mensuelle de l’année.

On souhaite bien du courage à ceux qui avaient voté pour un autre candidat que ces deux-là. Stephen Curry ? Il remporte le titre de meilleur scoreur de la Ligue avec quinze derniers jours en mode pyromane. 36,8 points de moyenne pour aller avec ses 5,6 assists et ses 5,1 rebonds. 3 matchs au-dessus des 40 pions, un seul en-dessous des 30, c’est encore lui qui permet aux Warriors de sauver la huitième place en repoussant Memphis avec 46 points et quelques shoots insensés dont il a le secret. Si cela ne suffisait pas, il associe stats individuelles avec bilan collectif puisque son équipe est presque sur un bilan parfait en mai (9-1). (Il a raté un match) C’est sa deuxième récompense consécutive puisqu’il était déjà le lauréat en avril. La franchise de la Baie a d’ailleurs annoncé que Baby Face était le premier joueur de l’histoire des Warriors à remporter ce titre sur deux mois d’affilée. Avec le play-in qui commence dès demain contre les Lakers, Golden State sait que son destin réside entre les mains de son meneur et cela tombe bien, il est dans la forme de sa vie en ce moment !

GOIN' BACK-2-BACK@StephenCurry30 is the first Warrior to ever win Western Conference Player of the Month in consecutive months 🏆 pic.twitter.com/CBnVDgUa2d — Golden State Warriors (@warriors) May 17, 2021

On passe ensuite à notre deuxième captain obvious du moment. De qui a-t-on parlé encore et encore en ce début de mois voyons ? Un truc du genre, un record va tomber. Non toujours pas ? 3….2…1 : Russell Westbrook. Nouveau détenteur du record de triple-double après avoir dépassé Oscar Robertson, Brodie a lui aussi sorti les gros chiffres pour se payer une place en haut de l’affiche ce mois-ci : sa première récompense de la saison. 26,3 points, 16,1 assists et 13,8 rebonds ! On vous laisse relire cette ligne de stats quand même, on n’est même plus sur du 2K là ! Sa franchise n’a d’ailleurs pas manqué de souligner qu’il s’agissait là aussi d’une première dans l’histoire NBA. Aucun joueur n’a jamais tourné en 26 points, 16 passes et 13 rebonds sur un mois. Si le bilan collectif est moins impressionnant (5-4), les Wizards ont quand même réussi à accrocher le huitième spot sur le fil en battant les Hornets et ils auront donc une double chance de pouvoir disputer la postseason. Incroyable quand on se souvient du début de saison cataclysmique de la franchise. Avec Bradley Beal sur une jambe pour jouer Boston et ensuite (peut-être) Charlotte ou Indiana, Washington aura bien besoin d’un Russ en triple-dimension pour croire à un peu de rab printanier. Pourquoi pas en allant chercher le septième spot pour des retrouvailles avec Kevin Durant et James Harden au premier tour ? Nous, on dit ça… on ne dit rien.

OFFICIAL: Russell Westbrook has been named the Eastern Conference Player of the Month for May. Congrats, Brodie! 😤💪 pic.twitter.com/IYFSskloeC — Washington Wizards (@WashWizards) May 17, 2021

Stephen Curry et Russell Westbrook sont les joueurs du mois de mai et c’est loin d’être une surprise. Du record, un palmarès qui grossit, des équipes qualifiées pour le play-in à la force des épaules et le dernier virage de la saison qui s’annonce tout simplement incroyable pour les deux meneurs. On a hâte de voir tout ça.

Source texte : NBA