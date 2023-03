Souvent critiqué pour ses performances qui sont bien loin de celles de 2017 où il était MVP, Russell Westbrook trouve de la rescousse chez ses rivaux. Stephen Curry s’est exprimé à son sujet et lui a lancé quelques fleurs. Le trashtalking c’est cool, mais du bon fair-play de temps en temps ça ne fait pas de mal.

Après son expérience très compliquée aux Lakers, Russell Westbrook a eu du mal pour ses débuts avec les Clippers. Cinq défaites consécutives pour le Brodie, pas la meilleure façon pour s’intégrer dans un nouveau groupe. Même si les Clips se reprennent bien en ce moment avec une série de quatre victoires contre de grandes franchises actuelles, le MVP 2017 continue de faire face à des critiques. Heureusement pour lui, il reçoit du soutien de la part de ses collègues joueurs et pas n’importe lesquels. Stephen Curry, qui pourtant venait de perdre un match dans lequel il avait mis 50 pions est resté lucide, droit et fair-play avec Russell Westbrook (via Sports Illustrated).

De jolis mots de la part du Chef, qui aurait pu être énervé et ne pas répondre à cette question.

Deux semaines auparavant, les Warriors – notamment Draymond Green – affichaient les faiblesses de Westbrook en le laissant ouvert avec un premier défenseur à 5km à la ronde. Mercredi dernier, les Clippers et RW ont réagi et se sont vengés malgré un Steph bouillant. Progressivement, Brodie semble trouver sa place au sein de sa nouvelle équipe en tant que meneur titulaire. Le fait de retrouver un ancien partenaire comme Paul George avec qui il a connu de belles heures doit forcément faciliter la chose. Et comme Kawhi Leonard recommence à être le joueur élite qu’il est vraiment, tout va mieux à Los Angeles.

Ne reste plus qu’à garder le cap jusqu’aux Playoffs en assurant le Top 6, même si la moitié de la Conférence Ouest peut encore prétendre à cette place. Au vu de son calendrier plutôt abordable, cet objectif se doit d’être rempli pour une franchise qui possède autant d’ambitions que les Clippers.

_________

Source texte : Sports Illustrated

Steph Curry on Russell Westbrook: “One thing about Russ, no matter what people say about him or how he’s playing, he competes. I know [the Clippers] love that about him. Every night he shows up and plays hard. That’s something you can’t teach. It’s kind of a lost art these days.” pic.twitter.com/P0XmXTdenV

— Joey Linn (@joeylinn_) March 16, 2023