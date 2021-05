J.J Barea est de retour à Porto Rico : l’ancien lutin des Mavs retourne au pays et il y a un certain Bad Bunny dans le deal

Après un passage à l’Estudiantes Madrid, le vieil étudiant J.J Barea n’en a pas fini avec les copies doubles de stats. ESPN annonce en effet qu’il va reporter le maillot du deuxième club de sa carrière : les Cangrejeros de Santurce. Et le rappeur Bad Bunny, tout nouveau propriétaire de l’équipe portoricaine, n’y est pas pour rien.

Papy fait de la résistance. À 36 ans, José Juan Barea ne compte pas encore raccrocher les crampons genouillères et il va boucler la boucle de sa carrière à Porto Rico, son pays, là où tout a commencé. Natif de Mayaguez, J.J avait débuté chez les pros dans l’équipe de sa ville, les Indios, avant de rejoindre l’université de Northeastern, puis les Cangrejeros de Santurce. Après les Indiens, les Huskies et les Crabes, le meneur d’1m78 (sur la pointe des pieds et avec deux livres sur la tête) avait débarqué, non-drafté s’il-vous-plaît, chez les francs-tireurs de Dallas. Après cinq saisons en bon back-up d’un certain Jason Enfant et avec le seul titre de l’histoire des Mavs en poche, le Barea de Madagascar avait ensuite roulé sa bosse aux Wolves pendant trois ans avant de regretter et de retourner vers son ex pour à nouveau six saisons. Le temps d’envoyer quelques bombes supplémentaires du parking et de jouer au grand frère du vestiaire. Le chouchou du public de Dallas avait quitté les Etats-Unis à la fin de la saison dernière, pour un passage en Europe à l’Estudiantes de Madrid, actuel 17e de Liga, avec une ligne de stats très correcte : 12,6 points, 1,6 rebonds, 4,7 passes et 9,2 d’évaluation.

Mais pourquoi J.J repasse donc de ricain à portoricain ? Car l’ancien numéro 11 des Mavs a décidé de répondre à l’appel de son pote Bad Bunny, nouveau copropriétaire ambitieux des Cangrejeros de Santurce. Le rappeur, Benito Antonio Martínez de son vrai nom, est en effet le nouveau détenteur du club de la capitale San Juan (Santurce étant un quartier de San Juan), disparu des radars depuis 2016 après avoir remporté huit championnats portoricains dans son histoire, dont un en 2007 avec Robert Traylor et Larry Ayuso. Bad Bunny, qui a participé aux deux derniers Celebrity Game du All-Star Game, a publié une story sur son compte Instagram pour avertir de la signature de J.J Barea, présent chez lui vêtu d’un maillot des Cangrejeros. Le buzz est là, reste à voir comment se passera ce retour aux sources pour l’ancien chouchou de l’American Airlines Center. On lui souhaite évidemment tout le meilleur.

Los Cangrejeros le damos la bienvenida a @sanbenito como Co-Dueño de la franquicia. #Palancasarriba 🦀🏆🦀🏆 pic.twitter.com/QTrnog9A4R — Cangrejeros Basket (@CangrejerosB) May 17, 2021

Une bonne nouvelle en provenance des Caraïbes avec notre lutin préféré toujours partant pour distribuer du double-double, cette fois-ci sur des parquets qui lui sont chers. Ce n’est pas une retraite dorée mais un bon moyen de boucler la boucle pour J.J Barea.

Source texte : ESPN