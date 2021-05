Le programme du play-in tournament sur beIN Sports : l’intégralité des affiches en direct, on dormira plus tard

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant des updates à propos des Playoffs, voici le menu du play-in tournament signé beIN Sports.

Nous y sommes ! Enfin ! Entre la fin de la saison régulière et le début des Playoffs, il va falloir s’habituer au petit nouveau car malgré les critiques, Adam Silver ne semble pas vouloir revenir en arrière. L’accusé ? Le play-in tournament, qui permet notamment aux seeds 9 et 10 de continuer de croire aux Playoffs et qui nous permet surtout de kiffer devant six matchs couperets (3 à l’Est et 3 à l’Ouest) pour nous mettre en jambe avant les Playoffs. Si vous n’aviez la permission de regarder qu’un seul match jusqu’au week-end, il faudrait évidement réserver votre soirée du mercredi au jeudi avec les retrouvailles bouillantes entre LeBron James et Stephen Curry au Staples Center. Mais on vous conseille quand même de tout regarder car on pourrait avoir droit à beaucoup de drama entre mardi et vendredi.

Dans la nuit du mardi 18 mai

Indiana Pacers – Charlotte Hornets à 0h30 (beIN 1)

Boston Celtics – Washington Wizards à 3h (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 19 mai

Memphis Grizzlies – San Antonio Spurs à 1h30 (beIN 1)

Los Angeles Lakers – Golden State Warriors à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du jeudi 20 mai

Conférence Est : Vainqueur Game 1 – Perdant Game 2 à 2h (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 21 mai

Conférence Ouest : Vainqueur Game 1 – Perdant Game 2, horaire à déterminer (beIN 1)

🏀 #NBAExtra

🤩 Suivez l’intégralité du play-in en direct sur beIN SPORTS ! pic.twitter.com/mMs6ys5w7T — NBAextra (@NBAextra) May 17, 2021

On imprime gentiment le programme beIN Sports, on se l’affiche dans l’entrée ou au bureau, et ainsi on ne perd aucune goutte de ce qui sera proposé cette semaine sur la chaîne ! Pendant ce temps-là, on va acheter un peu de café…