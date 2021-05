Preview Celtics-Wizards : c’est parti pour la guerre des étoiles, objectif planète Playoffs

Celtics-Wizards pour le match du play-in 7-8 à l’Est, qui l’aurait cru en décembre 2020 lorsque les deux équipes sont entrées dans l’arène ? Les Wizards, forts de leur récente acquisition « Westbrook » avaient pour projet d’intégrer directement les Playoffs avec, cette fois-ci, peut-être le meilleur backcourt de la Ligue. Les Verts eux, n’envisageaient même pas un autre destin que le top 6, sur la lancée de leur Finale de Conférence 2020. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu pour les deux équipes qui vont devoir s’affronter dans un match décisif.

Le casting de la bataille des titans : Bradley Beal, Russell Westbrook et Jayson Tatum seront les acteurs principaux. Et si le premier de la liste présente quelques incertitudes au vu de son état de forme physique, les deux autres stars, elles, sont sur une série de matchs excellents. Complètement orphelin de son acolyte, Tatum reste sur une moyenne de 29,3 points et 8 rebonds sur ses 4 derniers matches avec les Celtics. Le Jay Brother aime les challenges, et qualifier les Celtics sans Brown en sera un, mais il sera indispensable de finir le match avec une grosse feuille de stats. On compte sur lui pour réaliser cette mission. Westbrook, lui, banalise l’exceptionnel sur cette fin de saison. Mouillez-vous la nuque, Brodie a affiché un boxscore de 26,3 points, 16,1 assists et 13,8 rebonds depuis le début du mois et il compte bien rester sur cette dynamique. Revanchard de ses rendez-vous manqués lors des Playoffs, Brodie pourrait marquer définitivement le play-in en cas de performance de ce type. Il sera accompagné par un Robin de qualité : Bradley Beal. Ce dernier, s’étant fait subtiliser le titre de meilleur scoreur de la saison dans la dernière ligne droite, voudra prouver qu’il reste le meilleur joueur pour mettre la balle dans le cercle.

Sur l’historique de cette année, Boston mène la danse des Celtics-Wizards et était déjà privé de Jaylen Brown lors de la dernière confrontation. Mais l’odeur des matchs à enjeux ne sent pas pareil qu’un match de régulière. Et on pourra compter sur certains trouble-fêtes parmi les role players. L’acteur idéal à Poudlard pour ce personnage pourrait bien être Davis Bertans qui, en cas de poignet chaud, ferait de gros dégâts dans la défense celte. Coté Trèfle, Kemba Walker, dont on aurait presque oublier la stature, pointerait bien le bout de son nez pour rappeler à tout le monde son statut d’ex All-Star. Ce dernier pourrait apporter sa force de percussion en drive et par la même occasion, provoquer des fautes ou créer des tirs ouverts pour ses coéquipiers. La grosse cote pour Washington, c’est une performance sortie de nulle part pour Robin Lopez ou Daniel Gafford. L’un par sa variété de hook, son hustle et son expérience, l’autre par son énergie et sa capacité à rouler après la pause d’écran. Pour les Celtics, on peut faire confiance à Vavane pour régaler, lui qui au scoring a complètement explosé depuis la perte de Brown. 20 points par match pour le Français sur les 5 dernières rencontres, et la défense extérieure de Washington ne risque pas de freiner sa forme actuelle. Coté des bancs, pas besoin d’en faire des caisses, Stevens est meilleur que Brooks. Mais il faut maintenant réussir le cas pratique M.Brad.

Celtics-Wizards, en apéritif des Playoffs, ce n’est pas pour nous déplaire. Chacun sait qu’une défaite ne sera qu’un sursis avant que le couperet ne tombe mais attention messieurs, elle peut vite devenir l’antichambre d’une condamnation à 6 mois de télévision avant la rentrée.