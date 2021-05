Communiqué – TrashTalk Fantasy League : fin de la saison régulière, début des Playoffs, toutes les infos majeures c’est par ici !

Si l’actualité NBA prend le dessus avec l’arrivée des Playoffs et le début du play-in tournament ce mardi soir, il ne faut pas oublier que le meilleur jeu au monde a lui aussi une actu à gérer. Qui dit fin de saison régulière dit gros trophées, et qui dit début des Playoffs dit règles à rappeler ! C’est donc l’heure de faire le point sur la TrashTalk Fantasy League, à l’aube des heures les plus sombres de l’humanité…

Que ceux (qui sont dans la vibes lèvent le doigt) qui n’ont jamais participé à la TTFL en équipe en Playoffs se rattrapent tout de suite. La vie est simple, et elle se résume ainsi. Il y a un avant et un après TTFL de Playoffs en équipe. De nombreux joueurs et joueuses le savent, ce qui explique la tension palpable qui règne dans la commu basket au moment où ces lignes sont écrites. Ce samedi 22 mai, la guerre des Playoffs débutera dans la TrashTalk Fantasy League. Mais pour aborder cette bataille convenablement, il convient de faire un gros point collectif. Déjà pour annoncer la couleur des phases finales, également pour indiquer les règles autour du play-in tournament, mais aussi pour féliciter les champions qui ont assuré pendant la saison régulière !

# SAISON RÉGULIÈRE 2020-21

Vainqueur du classement individuel : Eastbr00k

C’est le plus beau des trophées, et c’est la plus belle des lignes à ajouter sur son CV. Le franchise player de la Team Free Agent a été sensationnel tout au long de cette saison régulière, avec près de 43 points (!!) de moyenne envoyés tous les soirs en TTFL. Si Paul George a pu lui jouer de sales tours à certains moments de la saison, Jayson Tatum a quant à lui assuré à fond les ballons en lui offrant le meilleur score de sa saison régulière (86 points vs Spurs). Les Nets, bien utilisés avec la répartition Kyrie – KD – Harden, ont été l’arme fatale d’Eastbr00k, qui s’est donc défait de Nabs11 et JasonKidd2 qui n’étaient pas si loin que ça du Top 1 au final.

Toute l’équipe de TrashTalk et du TTFLab félicitent donc Eastbr00k pour son incroyable parcours, lui qui repartira avec 100€ de freebets offerts chez ParionsSport + 1 t-shirt spécial TTFL Champ’ ! Les membres du Top 10 du classement de la saison régulière seront tous récompensés, allant de 10 à 50€ de freebets en fonction de leur place au classement (infos en détail ici).

Vainqueur du classement par équipe : Jumpallin

Un jour, un grand penseur a dit que l’excellence n’est pas un acte singulier, mais qu’il s’agit plutôt d’un acte répété. On peut dire que l’équipe Jumpallin entre petit à petit dans la classe des plus grands de l’histoire de la TTFL, puisqu’ils réalisent ici un back-to-back…! Vainqueurs de l’édition 2019-20, les petits hommes en vert et blanc ont assuré le doublé en faisant marcher leur cohésion collective. L’extraordinaire x10 sur Nikola Jokic en février dernier (87 points) avait permis au bataillon de frapper fort dans le classement, et ce malgré un x10 désastreux quelques jours plus tard avec Kawhi Leonard. Pas de panique pour autant. En suivant leur stratégie all-in tout au long de la régulière, les fans de Tyler Herro sont donc repartis avec le Graal : une deuxième bague en tête de la TTFL par équipe.

Toute l’équipe de TrashTalk et du TTFLab félicitent donc Jumpallin pour leur score d’exception, ils repartiront avec un cadeau qu’ils connaissent bien puisqu’il s’agit du t-shirt spécial TTFL Champs pour chaque membre du roster.

# PLAYOFFS ET PLAY-IN TOURNAMENT 2020-21

Il est important d’utiliser cette semaine de sel et de réflexion pour faire le point sur les Playoffs à venir. Quid des règles de jeu ? Quid du play-in tournament qui démarre ce soir à l’Est ? Les réponses à ces questions et tant d’autres, les voici.

Les Playoffs approchent, il est donc temps de faire le point sur les règles TTFL pendant les PO pic.twitter.com/KJy5ZjE9JD — TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) May 10, 2021

Pas de TTFL pendant le Play-in Tournament

Vous pouvez laisser reposer les decks jusqu’à samedi, la TTFL va se faire toute belle pour les Playoffs qui démarreront donc ce weekend. On aime bien les jouets développés par Adam Silver et sa bande, mais on va rester tranquillement sur de la saison régulière pure et des Playoffs purs.

Remise à 0 des classements individuels et par équipe

Vous avez jusqu’à ce mardi soir pour faire des screens de vos classements et de ceux de vos copains, car demain la TTFL passe en mode bascule technique ! Afin de s’assurer des Playoffs de qualité, la TrashTalk Fantasy League sera en maintenance ce mercredi et réinitialisera les scores des classements principaux pour démarrer une nouvelle bataille toute neuve ce weekend !

Tous les joueurs sont à nouveau disponibles

Vous avez pris Luka Doncic récemment pour bien finir votre saison régulière ? Pas de problème, le kid de Dallas et tous les autres joueurs de la NBA qualifiés en Playoffs seront à nouveau disponibles dans vos decks, pour démarrer les deux pieds sur l’accélérateur. Rappel important dans le prochain point, on ne choisit pas ses meilleurs joueurs dès le premier tour… sauf s’ils sont sur le point de se faire éliminer !

1 joueur ne peut être sélectionné qu’une fois pendant toute la durée des Playoffs

Quand poser son LeBron ? Quand est-ce qu’il y aura le Embiid Game ? Un gros Harden à placer au bon moment ? Plus que jamais, la TTFL des Playoffs fait appel aux nez fins. Il faut donc se rappeler, chaque soir, qu’une fois un joueur sélectionné vous ne le reverrez plus jusqu’en octobre prochain….! La pression !

Recrutement autorisé jusqu’au 22 mai à 18H pile

Si vous souhaitez rejoindre une équipe de TTFL, si vous avez envie de modifier votre effectif, si vous avez une soudaine envie de rouler sur la concurrence ou participer au meilleur jeu all-time de Fantasy, vous pouvez le faire. Mais dépêchez-vous, car ce samedi à 18H on ferme le mercato et on démarre tous les Playoffs dans un torrent de lave bouillante.

Encore de jolis lots à gagner pendant les Playoffs

Parce qu’on est tous conscients de l’extrême difficulté de performer avec régularité en TTFL, et que la tâche se complique encore un peu plus en Playoffs, il y aura toujours un max des freebets* à gagner grâce à ParionsSport. En plus, le vainqueur du classement individuel et les membres du roster de l’équipe championne de Ligue 1 repartiront avec leur prestigieux t-shirt collector de champions TTFL pour ne jamais oublier leurs exploits.

# Vainqueurs hebdomadaires (jusqu’aux Finales de Conférence incluses) ** :

1er – (50€ de freebets offerts)

(50€ de freebets offerts) 2ème – (30€ de freebets offerts)

(30€ de freebets offerts) 3ème – (20€ de freebets offerts)

# Vainqueurs des Playoffs TTFL** :

1er – (100€ de freebets offerts) + 1 t-shirt spécial Playoffs TTFL Champ

– (100€ de freebets offerts) + 1 t-shirt spécial Playoffs TTFL Champ 2ème – (50€ de freebets offerts)

– (50€ de freebets offerts) 3ème – (50€ de freebets offerts)

– (50€ de freebets offerts) 4ème – (30€ de freebets offerts)

– (30€ de freebets offerts) 5ème – (30€ de freebets offerts)

# Equipe vainqueure de la Ligue 1 des Playoffs TTFL :

1ère – 1 t-shirt spécial Playoffs TTFL Champs pour chaque membre du roster de l’équipe championne de Ligue 1

Pour profiter de ces magnifiques cadeaux, il faudra bien évidemment posséder un compte au statut confirmé chez ParionsSport en Ligne, que vous pourrez créer sous 30 jours si vous n’en avez pas encore un. Il faudra également être majeur, logique.

* Si vous êtes mineurs, vous ne pourrez malheureusement pas profiter de ces gains.

** En cas d’ex-aequo sur les vainqueurs hebdomadaires ou les vainqueurs des Playoffs, un tirage au sort sera effectué entre les ex-aequo pour définir l’attribution des lots.