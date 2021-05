Preview Pacers – Hornets : ça passe ou ça casse, mais il n’y aura pas de rattrapage

Ceeeee sssoooooiiiiiirrrrr c’eeeessssttt MATCH ! MATCH MATCH MATCH ! Désolé LeBron James mais, oh mon dieu, ce qu’on hâte de voir ce play-in ! Ça commence cette nuit entre les Pacers et les Hornets à 0h30.

Les amis, c’est mort subite ce soir, c’est Super Smash Bros Ultimate entre Domantas Sabonis et LaMelo Ball. L’équipe qui perd part en vacances et prend cul-rouge. Toute une année se joue en un match au Bankers Life Fieldhouse. Du côté de Charlotte, on peut espérer que la consistance de la saison va payer. L’irréparable Gordon Hayward sera encore absent, il pourrait faire son retour si futur rime avec Playoffs. Après tout, les Frelons ont bien continué sans lui durant la saison, ils ont les automatismes. Cody Martin, qui remplaçait bien l’absence de l’ancien Celtic, est fortement incertain. Heureusement pour Buzz City, LaMelo Ball et Miles Bridges seront bien présents pour faire le show. Terry Rozier ferait bien de redevenir scary, lui qui avait déjà assommé les Pacers avec un steal + dunk : la Caroline du Nord compte sur son expérience et ses buckets. La liste des intérieurs sera au complet, mais pas forcément effrayante pour autant, et il faudra bien ça pour calmer un certain phénomène lituanien en face. A noter que Queen City est sur une série de cinq défaites de rang, ce qui les a fait chuter à la dixième place. L’enjeu ne sera plus le même c’est sûr pour ce match, mais les joueurs risquent d’être moins confiants. Peut-être faudrait-il un bon pep talk de la part de papounet LaVar ? Nan, on déconne.

Côté Indianapolis, être à la maison peut toujours être un plaisir, notamment avec le retour des fans, ce qui peut dérouter les jeunes troupes de James Borrego. En revanche, la liste des blessés et des incertains se fait très longue. On commence par les absents : Karim Benzema , T.J. Warren, Myles Turner et surtout Caris LeVert. Les incertains se font tout aussi nombreux et plus inattendus : Domantas Sabonis, Malcolm Brogdon, Aaron Holiday (finalement vous allez nous dire tout l’effectif d’Indiana). Ils sont listés incertains mais on espère et on croit qu’ils pourront être là, puisqu’un match sans Sabonis pour les Pacers risque d’être un tantinet compliqué, lui qui tourne à 40 points, 20 rebonds, 20 passes, 20 contres, 9 dunks, et une coupe de cheveux toujours aussi parfaite. Ok, on exagère un poil. Lors de leurs confrontations cette saison, les bzz-bzz ont un léger ascendant mental à ne jamais négliger puisqu’ils ont remporté deux matchs sur trois. Ce soir, c’est la fougue d’une jeunesse qui a réalisé une très belle saison surprise contre une équipe (normalement) plus expérimentée qui n’acceptera sûrement pas de se faire botter les fesses par ces gamins trop fraîchement arrivés en NBA.

Un degré d’excitation comparable à celui du début des Playoffs mais avec un goût de nouveauté, un goût du risque et d’un danger plus imminent pour les équipes. On se retrouve à 0h30 pour découvrir cette nouvelle intensité de play-in et cette bataille à mort entre les Pacers et les Hornets.