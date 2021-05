Play-in à l’Est, les pronostics de la rédaction : on a beau chercher, on ne voit pas de trace des Pacers

Comme chaque année à l’approche de certains événements, chaque membre de la rédaction sort de sa zone de confort, comme Kevin Durant, pour vous donner son avis sur un match, une série. Le play-in nous donne encore une occasion de nous mouiller alors vous nous pardonnerez s’il y a de l’eau sur la moquette, on a fait de notre mieux.

Giovanni

Possible que ce soit un peu à contre-courant mais je vois bien… les Celtics sauver leur saison en se qualifiant pour les Playoffs avant d’aller gratter un petit match aux Nets pour la route. J’adore les Wizards hein, mais les mecs sont autant capables de battre les Bulls de 96 que de perdre contre le FC Raon-l’Etape, et je mise une pièce sur un match raté mardi face à un Jayson Tatum déjà en mode Playoffs. De l’autre côté mon cœur balance mais ça part sur une victoire Hornets, malgré un Sabonis en 30/20/10. J’adore Charlotte, j’ai deux ex qui s’appellent comme ça, et j’ai envie de voir LaMelo en Playoffs dès son année rookie même si ça pue l’exécution sommaire face à la défense des Sixers au premier tour. Vous m’aurez compris, je milite pour une victoire des Hornets contre Washington dans le match couperet du jeudi, parce que les Wizards m’ont fait vibrer mais je préfère récompenser la constance d’une équipe solide quasiment tout au long de la saison. Allez, Boston et Charlotte en Playoffs, Indiana et Washington au Club Med.

Celtics – Wizards : Celtics

Pacers – Hornets : Hornets

Hornets – Wizards : Hornets

Nico

Aucune équipe à l’Est ne débarque avec autant de momentum que les Wizards. Grosse fin de saison, Russell Westbrook en mode Russell Beastbrook, Bradley Beal de retour même si pas forcément à 100%… bref, c’est le genre d’équipe qu’on n’a pas trop envie de rencontrer sur un match de play-in et qui peut poser beaucoup de problèmes. En face, chez les Celtics, c’est tout l’inverse. La dynamique est moisie, Jaylen Brown est absent, et même si les Verts possèdent l’avantage du terrain, ils risquent d’être pris à la gorge par la bande à Russ. Je vois une victoire des Wizards et donc une qualification en Playoffs avec la septième place, synonyme d’un affrontement face aux Brooklyn Nets et leur monstre à trois têtes. Qui veut un duel Westbrook – KD au premier tour ? Moi je dis clairement pas non. Les Celtics de Jayson Tatum auront eux une deuxième chance pour se qualifier derrière, et je compte sur les hommes de Brad Stevens pour faire le boulot face aux Hornets, qui auront jarté les Pacers sur leur propre terrain lors du match précédent.

Celtics – Wizards : Wizards

Pacers – Hornets : Hornets

Celtics – Hornets : Celtics

Ben

Les Celtics ont déjà laissé passer leur chance alors que les Wizards sont peut-être l’équipe la plus en forme de cette deuxième moitié de saison. Sans Jaylen Brown pour freiner le duo de la capitale, Boston ne pourra pas s’en sortir. Dans l’autre match, l’expérience parle pour les Pacers mais les Hornets kiffent jouer ensemble et nous on kiffe les regarder. LaMelo Ball nous réserve sûrement quelques dingueries pour son premier match de post-saison avec des guillemets et tout le monde réclame des retrouvailles entre Terry Rozier et les Celtics. Si en plus Gordon Hayward pouvait sortir de l’infirmerie comme par magie pour affronter son ancienne équipe, pas la peine de vous dire comment se termine le script. Un duo à 60 points dans le backcourt et des Verts épuisés et tout simplement pas assez constants pour aller en Playoffs cette saison.

Celtics – Wizards : Wizards

Pacers – Hornets : Hornets

Celtics – Hornets : Hornets

Alex T

J’adorerais voir Charlotte en Playoffs, même s’ils se prennent une volée contre Philly. Vu le travail accompli cette année par James Borrego et sa troupe, ce serait une belle récompense et une expérience utile pour la suite. Malheureusement, j’ai du mal à croire que Boston puisse passer à la trappe, quand bien même ils ont été affreux cette saison. Quant à Washington, cela veut dire parier deux fois de suite contre la paire Westbrook-Beal sur un format à élimination directe… Au vu de l’expérience des deux et de leur esprit de compétition c’est quand même un peu gros à avaler, même avec toute la bonne volonté du monde. Pour l’ordre de passage par contre, pourquoi pas imaginer une petite surprise avec Washington qui prend le septième spot pour retrouver Brooklyn et les Celtics qui mouillent la chemise jusqu’au bout avant d’aller se prendre une fessée contre Philadelphie au premier tour. Ce serait pas la revanche de l’an dernier ça ? Oh mais si.

Celtics – Wizards : Wizards

Pacers – Hornets : Hornets

Hornets – Celtics : Celtics

Alex D

Alors, il est peut-être bon de rappeler que du côté de Boston, c’est la dégringolada comme dirait Mohamed Henni. On ne met plus un pied devant l’autre depuis début mai et la blessure de Jaylen Brown a enfoncé le clou dans la coque du bateau des Celtics. Pas besoin de vous faire un dessin : ce trou au poste 2-3 a fait couler les hommes de Brad Stevens et je fais plus confiance à la paire Westbrook-Beal pour nous sortir une belle perf’ qui les enverrait illico presto en Playoffs. Eux ont à l’inverse montré de belles prouesses dans des matchs cruciaux de fin de régulière avec de grosses victoires sur le fil (coucou Indiana) et ont prouvé leur capacité à gérer tranquillou Bealou ce genre d’événement. Les Pacers vont JUSTEMENT croiser la route d’une équipe qui s’y connaît parfaitement bien en termes de dégringolada : les Hornets. Et autant t’dire qu’le Sabonis en 20-20-20-20-20, c’est po l’gamin Ball qui va p’voir y faire qué’t’chose (phrase prononcé par Michel à la réouverture du bar PMU de Vendenesse-sur-Arroux et avec laquelle je suis tout à fait d’accord). Pour finir, un bon petit prono à l’instinct, à savoir que les Celtics vont soudainement se réveiller, Vavane va planter sept switchs du parking et la saison bostonienne sera sauvée sur le gong, au détriment des Pacers qui pourront filer à Cancun.

Celtics – Wizards : Wizards

Pacers – Hornets : Pacers

Celtics – Pacers : Celtics

Clément

Les Celtics font une saison bien en deçà des attentes initiales, mais ne comptez pas sur Jayson Tatum pour abdiquer juste pour cette raison. Le seul problème, c’est qu’en face il y a un Russell Westbrook qui a banalisé le fait de tourner en triple-double et un Bradley Beal encore une fois deuxième meilleur marqueur de la ligue, le talent est plus présent dans l’effectif des Celtics mais sans Jaylen Brown cela ne devrait pas suffire à faire la différence face à des Wizards qui savent répondre présent quand ça compte. Les Wizards vont selon moi sécuriser le sac, au moins pour participer aux Playoffs, parce qu’en face, il y aura quand même les Nets mdr ptdr. Quant au match entre Pacers et Hornets, la première équipe va torpiller à l’intérieur grâce à un Domantas Sabonis stratosphérique depuis son retour (j’espère que Rob Hennigan va regarder ce match), et les Hornets, vu la tronche de leur raquette vont plutôt aligner avec les extérieurs. Le collectif fera probablement la différence pour des Hornets qui ont retrouvé leur maître à jouer et probable futur rookie de l’année LaMelo Ball. Malheureusement, face aux Celtics, cela devrait être une autre histoire, et je sens bien Jayson Tatum prendre feu comme never pour ramener tout ce beau monde en Playoffs, tout ça pour se prendre une boursoufle par les Sixers, quelle vie…

Celtics – Wizards : Wizards

Pacers – Hornets : Hornets

Celtics – Hornets : Celtics

Max

Personnellement pour le premier spot, je ne vois pas Boston flancher. Les Celtics arrivent reposés après leur dernière semaine de saison régulière paisible quand les Wizards ont, eux, dû puiser dans les ressources pour chercher ce spot. A part Beal et Westbrook, peu de joueurs des Wizards ont l’expérience des grands rendez-vous. Sans compter que tactiquement, je ne vois pas Stevens se faire outcoacher par Brooks. A voir qui des Pacers ou des Hornets joueront cette “finale” et j’ai du mal à être ferme sur le match entre 10e et 9e. Je pense que les Pacers ont toutes les armes pour vaincre Charlotte et selon moi Sabonis sera fatal dans ce match. Au vu des dynamiques et des récentes confrontations, je pense que les Wizards glaneront cette 8e place Le duo Beal-Westbrook est survolé et je m’imagine un match copié collé de leur dernière confrontation pour notre plus grand plaisir. J’annonce un Beal à plus de 40 points (@Max_thom4s pour m’insulter sur twitter quand il aura fait 12)



Celtics- Wizards : Celtics

Pacers-Hornets : Pacers

Pacers-Wizards : Wizards

Gustave

Sans rancune pour mes C’s fans, je vois bien un Washington écraser Boston. Westbrook et Beal sont en confiance, tout l’effectif des verts est en perte de vitesse. Lorsque Westbrook est respecté et qu’il n’est pas sous les feux de la haine, il est juste monstrueux, Beal no matter what est monstrueux aussi. En plus, voir Brodie s’acharner contre Durant et les Nets ça risque d’être vraiment sympa même si je ne vois pas trop les Wizs battre les Brooklyn Globetrotters. Donc désolé le Massachusetts mais vous perdez ce premier match dans un gros blowout. Le match Hornets-Pacers lui risque d’être plus intéressant. Je pense que l’expérience fera la différence, la fougue des Hornets leur a servi pour la saison régulière mais ne sera sûrement pas suffisante. On aura deux actions stylées de LaMelo Ball dans le deuxième quart-temps, les gens ne vont retenir que ça mais sinon il risque de choke et Indianapolis sera assez mature pour finir le match. Attention je mets une petite pièce sur Scary Terry, mais une petite pièce vraiment. Le match couperet sera donc Celtics-Indiana, et je pense qu’il sera très intéressant, gros potentiel d’overtime ou de buzzer. Tatum qui aura été moyen ou bon face aux Wizards va faire comme l’année dernière : changer de coupe de cheveux et montrer son vrai talent. Le match risque vraiment d’être tendu et on espère vraiment qu’Evan sera important. Je vois tout de même les Celtics gagner par fierté, puis Philly contre Boston c’est plus sexy que Philly-Indiana.