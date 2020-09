Nike Air Zoom BB NXT : la nouvelle bae des ballers prête à envahir les parquets

Il ne sera pas question de signature shoes aujourd’hui, mais la marque à la virgule arrive quand même avec du lourd grâce aux Nike Air Zoom BB NXT disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Tout le monde n’a pas la chance d’avoir des sneakers à son nom. Mais tout le monde mérite le meilleur de la performance et de l’innovation selon les designers du Swoosh. C’est pourquoi, la Nike Air Zoom BB NXT devrait ravir bon nombre de joueuses et de joueurs avec sa technologie Nike Zoom à l’avant du pied pour offrir plus de réactivité mais aussi une mousse Nike React sous le talon pour plus de confort et de souplesse dans les déplacements. Initialement prévue pour débarquer sur les parquets de Tokyo à l’occasion des Jeux olympiques, la paire à dû retarder sa sortie pour les raisons que l’on connait. Mais maintenant qu’elle a commencé à s’inviter dans nos boutiques, attendez vous à la voir fleurir un peu partout lors de vos compétitions le dimanche. En associant toutes les dernières nouveautés de la marque en terme de semelle notamment, la Nike Air Zoom BB NXT a pour but de réduire la fatigue et d’augmenter l’endurance des athlètes qui ne comptent pas aller se reposer sur le banc pendant 40 ou 48 minutes. Au niveau des coloris, c’est une association de noir et de vert qui nous est proposée pour l’instant sous la dénomination « Dangerous ». De nombreuses déclinaisons devraient suivre si le succès annoncé de la chaussure se vérifie.

La fiche :

Les Nike Air Zoom BB NXT sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 179,90 euros. Avec un logo de All-Star dessus, on aurait allègrement passé les 200 balles.

