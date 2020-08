Nike Adapt BB 2.0 Air Mag : ramenées directement du futur par Marty McFly

S’il y a bien un truc qui nous fait kiffer, c’est quand un fabricant revisite l’un de ses plus légendaires classiques. Et comme d’habitude, le Swoosh a tout compris en nous envoyant directement dans le futur avec Marty McFly et les Nike Adapt BB 2.0 Air Mag, disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Oh le délice. Avis à tous les amoureux de cinéma et de basketball, vous allez tomber amoureux à l’instant où vous verrez cette paire. Amoureux d’accord, mais pas question de perdre de temps, car le Doc’ et Marty vous attendent, ils ont une petite place pour vous dans la DeLorean. Où vous allez ? Pas certain de l’époque, mais ce dont nous sommes en revanche sûrs, c’est que vous aurez toujours une classe infinie avec une chaussure inspirée de la Air Mag. D’ailleurs, si vous pouvez essayer avant votre retour de nous choper deux trois tips sur le potentiel de Bronny James et l’évolution de la calvoche d’Evan Fournier, on est preneur hein. Bon allez, trêve de bavardage, on s’attaque à la description de ce bijou. Bien sûr, l’empeigne du modèle est dans le même gris clair que celui de la mythique sneaker de Marty McFly, avec un Swoosh plus clair qui ressort en relief sans non plus dominer le débat. La semelle intermédiaire blanche est elle évidemment d’un blanc légèrement grisé, et est parsemée du légendaire motif bleu fluide qui la rend unique. Pour la semelle extérieure, c’est bien un bleu translucide qui est choisi, mais là encore pas de surprise. À l’avant, les quatre led présentes sur la Air Mag originales sont emprisonnées dans une bulle, et les voyants lumineux relatifs à la batterie peuvent, si vous le souhaitez et via l’application, s’illuminer du même bleu lagon que la paire de Marty. Hein ? Les lacets…? Ah oui, les deux ficelles qu’il fallait dans le temps accrocher pour serrer la chaussure… Bah non il n’y en a pas, on est plus au XXe siècle, allô. Ça se passe direct sur votre téléphone et une application dédiée qui verrouille votre pied à votre convenance. Attention cependant à ne pas partir au basket avec 10% de batterie, ça pourrait la foutre mal. Bon, pour les têtes en l’air, il y a toujours moyen de serrer tout ça manuellement grâce aux deux boutons situés sur la semelle de la chaussure.

La fiche :

La grande soeur : les Nike Adapt BB 2.0, premières du nom.

les Nike Adapt BB 2.0, premières du nom. On les imagine déjà à ses pieds : Killian Hayes, futur, voler, McFly, vous voyez le genre de mec qui n’en a rien a faire de la gravité.

Killian Hayes, futur, voler, McFly, vous voyez le genre de mec qui n’en a rien a faire de la gravité. L’occasion parfaite pour les porter : il n’y en a pas particulièrement en fait, mariage, basket, école, travail, vacances… Vous aurez toujours la classe avec un remake des Air Mag aux pieds.

il n’y en a pas particulièrement en fait, mariage, basket, école, travail, vacances… Vous aurez toujours la classe avec un remake des Air Mag aux pieds. On aime : quoi de mieux que l’inspiration Air Mag pour habiller une chaussure comme la Adapt BB 2.0 ?

quoi de mieux que l’inspiration Air Mag pour habiller une chaussure comme la Adapt BB 2.0 ? On aime moins : la technologie mixée à une trilogie légendaire du cinéma, c’est pas vraiment donné. Mais quand on aime on ne compte pas, surtout quand c’est du all-time comme ça.

Les Nike Adapt BB 2.0 Air Mag sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers au prix de 349,99€. Allez, pour tous les heureux propriétaires, il est désormais l’heure de prendre un ticket pour 2035, alors bon voyage dans le temps !

Source : Nike