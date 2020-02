Nike Adapt BB 2.0 : les sneakers du turfu sans lacets continuent d’évoluer

Un an tout pile après l’annonce de la sortie des premières sneakers à laçage automatique chez la marque au Swoosh, les ingénieurs reviennent à la charge avec un deuxième modèle encore plus performant. Les Nike Adap BB 2.0 sont disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

C’est le retour des chaussures de basket du futur ! Marty McFly est retourné dans les bureaux de la marque à la virgule basée dans l’Oregon pour leur donner de nouveaux renseignements sur les pompes que tout le monde portera dans un demi-siècle. Au programme donc, toujours pas de trace de lacets, bien enfouis sous l’empeigne pour laisser le mécanisme agir intelligemment et en toute discrétion. On retrouve néanmoins les deux petits boutons du côté extérieur pour adapter manuellement la pression tandis que la Nike Adapt BB 2.0 sera toujours connectée au téléphone de son propriétaire grâce à une application mobile. Le turfu on vous a dit ! Idéal pour desserrer un peu lors des temps-morts et laisser la circulation faire son boulot sans obstacle. Dit comme ça ça peut sembler un gadget mais c’est quand même un bonheur de ne pas ressentir de fourmis au bout d’une heure d’entraînement et ça c’est déjà pas négligeable. En se basant sur le feedback des premiers utilisateurs, Nike a décidé de proposer de nouvelles améliorations avec une poche Zoom Turbo à l’avant du pied et un mesh plus flexible qui permettra de glisser son pied dans la chaussure plus facilement. Enfin, la semelle a été modifiée pour offrir encore plus de confort.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike Adapt BB, premières du nom.

les Nike Adapt BB, premières du nom. On les imagine déjà à ses pieds : Gérard à son retour dans la Ligue, comme ça il pourra continuer de se concentrer à enlever les lacets de ses adversaires aux lancers-francs.

Gérard à son retour dans la Ligue, comme ça il pourra continuer de se concentrer à enlever les lacets de ses adversaires aux lancers-francs. L’occasion parfaite pour les porter : quand on a une sciatique. Cela dit il faut quand même quelqu’un pour nous aider à les enfiler.

quand on a une sciatique. Cela dit il faut quand même quelqu’un pour nous aider à les enfiler. On aime : l’aspect futuriste et révolutionnaire, les précurseurs c’est maintenant hein, après il sera trop tard.

l’aspect futuriste et révolutionnaire, les précurseurs c’est maintenant hein, après il sera trop tard. On aime moins : beaucoup d’évolution par rapport à l’année dernière, notamment au niveau du design qui paraît un peu plus lourd et moins souple que le précédent.

Les Nike Adapt BB 2.0 sont désormais disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 349,90 euros. Comme dans tous les domaines, être précurseur ça se paye mais on veut bien avoir vos retours lorsque vous les aurez essayées !

Source : Nike