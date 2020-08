Scott Brooks sera bien le coach des Wizards la saison prochaine : fini les vacances, cette fois ce sera les Playoffs ou rien

À peine l’avion décollé d’Orlando vers Washington que ça s’agite déjà en coulisse chez les Wizards. Quelques jours seulement après leur départ de la bulle, les Sorciers de la capitale ont décidé de conserver Scott Brooks sur le banc pour sa dernière année de contrat. Maintenant il va falloir aller en Playoffs, monsieur.

L’aventure Scott Brooks continue chez les Wizards, Il coache dans la capitale depuis 2016 et va effectuer sa dernière année de contrat avec, cette fois-ci, un effectif qui devrait être au complet, Alléluia. Car depuis deux ans, il doit faire sans son All-Star fétiche en la personne de John Wall qui est tombé amoureux de l’infirmière, sacré John. Plus sérieusement, Jean Mur a enchaîné un combo fatal : opération ratée au talon + rupture du tendon d’Achille, ouch. Ça fait donc deux ans que les saisons sont dures pour Washington et Brooks doit se reposer uniquement sur un Bradley Beal en feu total mais mal entouré, pas assez pour atteindre les Playoffs. Même si les Sorciers ont créé la « surprise » cette année en terminant neuvièmes (et demi) dans une Conférence Est de très haut niveau (lol), le bilan parle de lui-même : 25-47… voilà, c’est pas beau, et ça a même permis aux Hornets qui n’étaient pas présents dans la bulle de « gagner » un spot grâce aux défaites collectionnées chez Mickey. Mais malgré tout, la confiance du front office des Wizards en Scott Brooks est totale pour la saison prochaine, où les deux All-Stars devraient revenir en forme. C’est Tommy Shepard, manager général de Washington, qui annoncé la nouvelle, via ESPN.

« C’est un coach expérimenté. Il a été dans la Ligue pendant longtemps en tant que joueur et entraîneur. C’est un homme accompli. Et je pense que nous serons entre de bonnes mains la saison prochaine. […] Même si la saison devait reprendre en octobre, John Wall et Bradley Beal seraient prêts à entamer la pré-saison. »

Le front office est donc à fond derrière son équipe pour la saison prochaine, c’est bon à savoir pour des Wizards qui pourront peut-être revenir à un bon niveau avec un roster complet. Car sous Scott Brooks, les agités de la baguette ont déjà fait quelques tours sympathiques en Playoffs en 2017 et 2018. Une demi-finale de Conférence perdue au Game 7 dans une série fabuleuse contre les Celtics d’Isaiah Thomas en 2017 et une sortie au premier tour contre les Raptors (4-2) en 2018. 2021 sera-t-elle l’année du retour en Playoffs pour D.C. ? En tous cas, il le faudrait car sans ça, Bradley Beal, en plein dans son prime, pourrait bien demander un trade pour aller gagner ailleurs. Attention, une annonce du Woj : « Bradley Beal tradé au Heat contre un Snickers et deux paquets de clopes » est vite arrivée.

Scott Brooks continue son bout de chemin avec Washington, mais attention, la saison prochaine, fini les tongs en défense, les Wizards devront être dans la course aux Playoffs. Plus de pression sur les épaules, donc, mais aussi plus d’armes dans l’arsenal avec le retour de John Wall associé au prime de Bradley Beal, voilà un duo qui pourrait faire du sale.

