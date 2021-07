Officiel : Aaron Holiday envoyé aux Wizards contre le rookie Isaiah Jackson, pour faire oublier Russell Westbrook, enfin pas sûr

Pas longtemps après avoir enfilé la casquette des Lakers, Isaiah Jackson était prêt à se rendre… à Washington. Mais finalement, c’est aux Pacers que le freak de Kentucky va poser ses valises, tradé contre Aaron Holiday… Il fallait bien trouver le remplaçant de Russ West en même temps, mdr.

Le pick 22 se sera bien baladé sur cette Draft. Appartenant d’abord aux Lakers, il est arrivé dans les mains de Tommy Sheppard à la suite du trade de Russell Westbrook. La franchise de la capitale avait donc sélectionné Isaiah Jackson, l’intérieur freak de Kentucky, mais c’est finalement dans l’Indiana que se rendra le rookie de 2m19. Entre deux picks spoilés sans vergogne, notre cher Shams de The Athletic nous annonçait que le buffle drafté en 22ème position était tradé par les Wizards en échange d’Aaron Holiday. Alors, les Wizards, c’est bien de vouloir chercher à remplacer Westbrook, mais vous vous êtes plantés de Holiday. En tout cas, troquer Russ contre Aaron Holiday, voilà une nouvelle qui devrait ravir Bradley Beal. Mais ça va, c’est pas comme s’il était sur le départ… oh wait.

Wizards send No. 22 (Isaiah Jackson) to Indiana for Aaron Holiday, sources said. https://t.co/AL16Q42AFN — Shams Charania (@ShamsCharania) July 30, 2021

Par contre, plutôt que de se retrouver dans la reconstruction des Wizards, Isaiah Jackson est bien tombé aux Pacers. Bon ok, tu serres la main au commish avec une casquette des Lakers et t’apprends que tu pars dans l’Indiana, c’est sûr que le contraste fait mal. Mais par contre, un serial blockeur comme Jackson, en sortie de banc derrière Myles Turner – s’il ne bouge pas évidemment – eh bien bon courage pour s’approcher de la raquette des Pacers. Et puis, on n’a pas non plus affaire à un big man qui campe dans la raquette, non non, Isaiah, ça court, ça saute, ‘fin ça bouge bien tout ça.

Aaron Holiday qui vient jouer les sauveurs à Washington après le départ de Brodie (difficile à écrire celle-là, mais bon il est 5h du mat’), Isaiah Jackson prêt à protéger les arceaux de l’Indiana, chacun ses objectifs, en tout cas, c’est sûrement l’un des trades des plus discrets de la nuit, mais qui pourrait potentiellement conduire… au divorce de Bradley Beal et des Sorciers.