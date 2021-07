Officiel, Juhann Begarin drafté en 45 par les Celtics : du bleu blanc rouge chez les Verts, ça en fait des belles couleurs

On le tient notre Frenchy drafté sur cette édition 2021 ! Juhann Begarin, ancien joueur de Paris Basket en Pro B, est donc drafté en 45ème position par les Boston Celtics. En back-up de Vavane au poste d’arrière, jusqu’à la Free Agency hein, c’est que ça pourrait commencer à parler français dans le Massachusetts.

On aura donc attendu trois bonnes heures avant d’avoir un Français sélectionné à cette Draft. C’est sûr qu’après Frank Ntilikina, Sekou Doumbouya et Killian Hayes, on était plus spécialement habitué à attendre autant avant de chanter la Marseillaise dans le salon. Et après l’élimination de Teddy Riner en quarts de finale des Jeux, on avait besoin d’un peu de réconfort. En tout cas, le seul Frenchy à arborer fièrement sa casquette à l’annonce d’Adam Silver ou Mark Tatum ce matin, c’est Juhann Begarin, et c’est donc la snapback des Boston Celtics qu’il a enfilé, sélectionné en 48ème position par Brad Stevens, qui connait sa première Draft en tant que GM. Et c’est un très bon choix Brad… Chauvins vous dites ? À peeeeine. Un profil athlétique avec des années pro en Europe, voilà qui a donc suffi pour séduire l’ancien coach des Verts, et on ne parle pas de Christophe Galtier. Bon Evan, quand t’auras fini de jouer à Tokyo et que t’auras ramené la médaille d’or, t’iras faire découvrir les vestiaires au petit Frenchy de 19 ans ?

Du haut de ses 19 ans, Juhann a aidé Paris Basket à atteindre la Pro A cette saison, et son profil très cainri a tout de suite tapé dans l’œil des scouts NBA. Un arrière athlétique et polyvalent, d’1m96 avec 2m10 d’envergure, forcément ça plait à nos amis d’Outre-Atlantique. On ne sait pas si notre cher Juhann sera dans le roster d’une équipe NBA dès la saison prochaine, peut-être renvoyé en France un an pour progresser sur ses points faibles, mais pour autant, on peut être très hypé par le garçon quand on voit la progression du produit de l’INSEP, à 3-points par exemple (il est passé de 22% à 36% de réussite en une saison, on voit que c’est un bosseur).

Bienvenue dans la Grande Ligue Juhann ! On espère que tu vas y faire ta place, tu fais déjà partie de la classe 2021 de la Draft bonhomme et ça personne ne te l’enlèveras, alors à toi d’assurer maintenant.

Source texte : ESPN