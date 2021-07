Bilan de la NBA Draft 2021 : ce qu’on a aimé, des Français repêchés à l’hommage pour Terrence Clarke

Chaque année, après la Draft NBA, on ne peut s’empêcher de tirer un premier bilan. Les prospects n’ont pas encore joué une seule seconde dans la Grande Ligue qu’on commence déjà à tirer des conclusions. Est-ce que c’est prématuré ? Sans doute. Mais c’est aussi ça la Draft. Des projections, des impressions, des conclusions hâtives. Alors on y va, en commençant par la distribution des bons points et les grands moments de la nuit.

# Les picks du Magic

On a déjà fait un focus sur la Draft du Magic, mais on tient à en remettre une couche parce que la franchise d’Orlando a vraiment réussi sa soirée. Si les Floridiens pouvaient être déçus par les résultats de la Loterie, ils ont réussi à choper Jalen Suggs avec le cinquième choix cette nuit, ce qui n’était pas vraiment attendu. Prévu dans le Top 4, le prometteur combo guard de Gonzaga est finalement tombé au pays de Mickey après que les Raptors aient choisi Scottie Barnes, et il va pouvoir booster le backcourt de l’équipe floridienne. Avec ça, le Magic a décidé de miser sur Franz Wagner avec son pick numéro 8. Un choix qui nous semble judicieux, puisque le frère de Moe pourrait bien devenir assez vite un membre important du jeune collectif d’Orlando à travers sa polyvalence et ses qualités défensives. Bref, le Magic a fait un vrai pas en avant cette nuit.

# La mentalité de Cade Cunningham

On savait que Cade Cunningham allait être appelé en premier par Adam Silver. Trop de talent, trop de fondamentaux, trop de tout. Mais ce qui nous plaît encore plus chez le phénomène, c’est sa mentalité. Cade débarque à Detroit avec la ferme intention de remettre les Pistons sur le devant de la scène. Il l’avait dit avant la Draft, il veut porter le maillot de la franchise de Motown, et ses propos suite à sa sélection ont de quoi faire plaisir aux fans des Pistons, qui ont pas mal souffert ces dernières années.

« L’intensité, le travail, c’est ce qui a fait la grandeur des équipes version Bad Boys ici. Je veux apporter cette mentalité à l’équipe. Il y a des jeunes joueurs ici qui possèdent déjà cette mentalité, je veux ajouter ma contribution pour atteindre le niveau supérieur. […] À Detroit, ils ont déjà connu les titres, ils ont été témoins de grandes équipes, et je veux ramener ça à la ville. »

Ça promet.

Cade Cunningham said the Detroit Pistons have always been about grit. He even talked about the Bad Boys! "I'm excited to be able to join that young core and be able to grow with them," he said, shouting out Killian Hayes, Saddiq Bey, and Isaiah Stewart. pic.twitter.com/dSaIWLwh4s — Brad Galli (@BradGalli) July 30, 2021

# Pas de blockbuster pour les Warriors, mais une belle Draft

On se demandait ce qu’allaient faire les Warriors avec leurs picks 7 et 14. Un package pour tenter de récupérer une star ou au moins un joueur solide ? C’était l’objectif de base mais avec un marché un peu bouché et un Bradley Beal toujours pas dispo (pour l’instant…), Bob Myers et ses copains ont finalement choisi deux jeunes prospects. Et on valide leurs choix. En septième position, Golden State a pris Jonathan Kuminga, avant de miser sur Moses Moody en milieu de premier tour. Du talent, du potentiel, des qualités athlétiques (en particulier Kuminga) et du shoot (surtout Moody), voilà qui pourrait aider les Warriors sur le court terme tout en assurant la suite de l’ère Stephen Curry.

# La Draft des Rockets

En pleine reconstruction après le départ de James Harden en janvier dernier, les Rockets ont fait de la Draft NBA leur grand rendez-vous de l’année. Et cette nuit, ils ont enchaîné les picks de qualité. Bien évidemment, l’explosif arrière Jalen Green est là pour prendre les spotlights – autant à travers son énorme potentiel que son style vestimentaire – mais derrière les Fusées ont également assuré le coup : Alperen Sengun (16e choix), Usman Garuba (23e choix) et Josh Christopher (24e), en voilà une belle brochette pour se renforcer à l’intérieur comme à l’extérieur. Hâte de voir ce que tous ces jeunots peuvent faire ensemble.

# Le transfert de Russell Westbrook

On ne sait pas si le transfert de Russell Westbrook est vraiment une bonne affaire pour les Lakers ou même les Wizards, uniquement l’avenir peut répondre à cette question. Mais peu importe ce que ça va donner, on a eu droit à notre blockbuster trade en pleine nuit et ça, on adore. Si on kiffe tellement notre NBA chérie, c’est notamment parce que tout peut arriver en un claquement de doigts. Draft NBA + transferts + blockbuster deal = soirée mémorable, point barre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LeBron James (@kingjames)

# La soirée des Hornets

En recherche désespérée d’un pivot, les Hornets ont lancé leur soirée avec un trade un peu WTF, mais un trade très bien senti avec les Pistons : direction Charlotte pour Mason Plumlee et le 37e choix, direction Detroit pour le 57e. On a un peu buggé au premier abord en voyant ça, mais aucune erreur. Ensuite, lors de la grande cérémonie, les Frelons ont ajouté un pivot supplémentaire (il faut savoir que Cody Zeller est agent libre) avec le prospect de Texas Kai Jones (19e choix des Knicks à la base), ainsi que l’intérieur JT Thor avec le 37e choix. À ça, vous ajoutez l’arrière scoreur de UConn James Bouknight, que certains voyaient carrément dans le Top 10 de la Draft 2021 et finalement sélectionné en numéro 11 par Charlotte. Bien joué.

# Les Français repêchés

Quatre Français étaient en course pour intégrer la NBA cette nuit, trois ont finalement trouvé un point de chute. Pas forcément à travers la manière qu’on attendait, mais peu importe au final. D’abord, la pépite du Paris Basket Juhann Begarin a été drafté par Boston avec le 45e choix, ensuite on a Joël Ayayi qui est parti pour Los Angeles avec un two-way deal. Vous êtes prêts pour le retour de la rivalité Celtics – Lakers avec un accent français ? On y va tout droit. Troisième Frenchie à intégrer la NBA, Yves Pons, non drafté mais finalement signé par les Memphis Grizzlies, lui qui pourra donc rester dans l’État du Tennessee où il a réalisé ses années universitaires.

# L’hommage exceptionnel à Terrence Clarke

Ce fut le grand moment de la soirée : l’hommage de la NBA à Terrence Clarke, prospect prometteur décédé tragiquement dans un accident de la route il y a quelques mois. Adam Silver a tenu à prononcer son nom, et la famille de Terrence est montée sur l’estrade à sa place. La NBA, c’est aussi ça.

Le moment marquant de la soirée. Bravo la NBA pour ce magnifique hommage à Terrence Clarke. ❤️pic.twitter.com/EstbbnUC20 — Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) July 30, 2021

Et vous, vous avez retenu quoi de positif de cette soirée mémorable ?