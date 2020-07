Nike PG 4 USA : juste à temps pour le début des Jeux Olymp… ah bah non

Fête nationale oblige, Paul George participe à la fête avec les Nike PG 4 USA. Un classique de la marque au Swoosh qui sera disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

Régulièrement au top des ventes parmi les sneakers, PG13 nous régale à nouveau avec un coloris dédié au 4th July ou bien l’Independance Day pour les connaisseurs. Et bien que l’on soit à des milliers de kilomètres de l’Oncle Sam, il n’y a pas de raison pour que l’on n’ait pas droit à ces Nike PG 4 USA qui nous feraient presque regretter de devoir attendre un an de plus avant de pouvoir enregistrer une deuxième victoire consécutive contre les Etats-Unis sur la scène internationale après ce quart de finale incroyable à Dongguan. La star des Clippers faisait évidemment partie de la pré-sélection de Gregg Popovich pour redorer le blason de Team USA à Tokyo sauf qu’un petit virus est passé par là et nous forcera à attendre un an de plus pour voir Vavane et Rudy croquer la médaille en or sur le podium au Japon. Mais trêve de chauvinisme, passons aux choses sérieuses avec cette paire au coloris classique. Du bleu, du blanc, du rouge, mais façon cainri avec une empeigne bicolore séparée par un zip rouge. La semelle est quand à elle colorée de bleu et de rouge façon marbrée pour une résultat final propre et sans bavure.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike Kyrie 6 USA, Uncle Drew avait juste quelques jours d’avance.

les Nike Kyrie 6 USA, Uncle Drew avait juste quelques jours d’avance. On les imagine déjà à ses pieds : Victor Oladipo, en souvenir de ce trade béni pour les Pacers.

Victor Oladipo, en souvenir de ce trade béni pour les Pacers. L’occasion parfaite pour les porter : un 4 juillet, ça veut dire un jour par an durant lequel vous n’avez plus besoin de réfléchir à ce que vous portez jusqu’à la fin de votre vie.

un 4 juillet, ça veut dire un jour par an durant lequel vous n’avez plus besoin de réfléchir à ce que vous portez jusqu’à la fin de votre vie. On aime : un classique que Nike ne peut plus se permettre d’oublier.

un classique que Nike ne peut plus se permettre d’oublier. On aime moins : un classique un peu trop… classique, pour la surprise, on repassera.

Les Nike PG 4 USA sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 119,90 euros. Abordable pour des signature shoes… d’autant qu’elles seront toujours bien d’actualité dans un an.

Source : Nike