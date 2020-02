Nike PG 4 Plaid : l’équipement ultime pour garder les pieds au chaud les soirs de load management

On dirait que Paul George se plait bien aux Clippers. De retour dans sa Californie natale depuis cet été, le All-Star s’est vite intégré à sa nouvelle équipe malgré de nombreuses absences pour soigner des bobos en tout genre. Il a donc eu le temps de réfléchir au design des Nike PG 4 Plaid qui sont disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

On sait que les basketteurs aiment bien être confortables quand ils jouent. Un pantalon qui se déclipse en un mouvement de bras lorsqu’il faut sortir du banc, ça fait toujours gagner quelques précieuses secondes et ça permet de ne pas prendre froid en attendant de rentrer sur le terrain. C’est sûrement un peu ce qui a motivé l’équipe de la virgule à proposer un coloris Plaid qui nous donne envie de nous caler sous une grosse couverture à suivre les matchs au coin du feu. En plus, on peut dire que le thème fit plutôt bien avec la saison de ce bon vieux Paulo qui peine à enchaîner les matchs sans qu’un petit problème le renvoie à l’infirmerie. Au moins, il sera désormais confortable sur son lit d’hôpital avec les Nike PG Plaid au bout des pieds lorsqu’il ne pourra pas jouer avec ses coéquipiers. Au niveau du design, on retrouve évidement le zip par-dessus les lacets et une poche Zoom Air sous le talon pour encore plus de confort. Mais ce qui change surtout c’est ce Swoosh bleu et un motif de plaid gris pour habiller l’empeigne sur les deux moitiés extérieures de la paire. Ça donne chaud rien que de les regarder, mais pas sûr qu’ils en aient vraiment besoin à L.A.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike PG 2.5 Playstation pour compléter le cliché de l’après-midi console sous la couette.

On les imagine déjà à ses pieds : n'importe quel membre du roster des Clippers en load management ou bien les joueurs des Raptors qui se les gèlent pendant l'hiver.

L'occasion parfaite pour les porter : ça ferait quand même de sacrés belles pantoufles, vous trouvez pas ?

On aime : un coloris original qui complète bien la collection des PG.

On aime moins : il faut assumer d'arriver à la salle avec des charentaises au bout des pieds.

Les Nike PG 4 Plaid sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 119,90 euros. Un taro abordables pour des signature shoes mais c’est tout de suite moins intéressant si c’est uniquement à porter dans son salon.

